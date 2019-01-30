В Витебске создают сообщество ПСО «Ангел». Хотите стать волонтером-поисковиком?

В Витебске создают городское сообщество поисково-спасательного отряда «Ангел» . В субботу, 2 февраля, в 14.00 на улице Володарского, 129 состоится первая встреча волонтеров. Приглашены также альпинисты, тренеры по экстремальному туризму и ориентированию, сотрудник МЧС.





— В Витебске у «Ангела» пока что небольшая команда активистов. Этой зимой мы пришли к мысли, что крупному областному городу остро не хватает волонтеров-добровольцев ПСО. В Витебске все чаще стали пропадать люди. Один из примеров — с 4 января ищут 63-летнюю пенсионерку Ольгу Лазаренко. Многие хотели бы приносить пользу, но не знают, куда обратиться, как помочь в розыске пропавших. Мы решили направить силы на объединение горожан, небезразличных к судьбам других людей, — рассказала TUT.BY одна из координаторов ПСО «Ангел» в Витебске Ирина Третьякова.

На встрече в субботу волонтеры познакомятся, обменяются идеями по поводу развития отряда, посмотрят обучающие видео.

— Мы также пригласили опытных ребят, уже участвовавших в поисках. Придут и эксперты — альпинисты, тренеры по экстремальному туризму и ориентированию, сотрудник МЧС. Будем рады видеть всех неравнодушных к этой проблеме, — добавила координатор.

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