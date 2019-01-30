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В Витебске создают сообщество ПСО «Ангел». Хотите стать волонтером-поисковиком?
31.01.2019 07:55 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске создают городское сообщество поисково-спасательного
— В Витебске у «Ангела» пока что небольшая команда активистов. Этой зимой мы пришли к мысли, что крупному областному городу остро не хватает волонтеров-добровольцев ПСО. В Витебске все чаще стали пропадать люди. Один из примеров — с 4 января
На встрече в субботу волонтеры познакомятся, обменяются идеями по поводу развития отряда, посмотрят обучающие видео.
— Мы также пригласили опытных ребят, уже участвовавших в поисках. Придут и эксперты — альпинисты, тренеры по экстремальному туризму и ориентированию, сотрудник МЧС. Будем рады видеть всех неравнодушных к этой проблеме, — добавила координатор.
Подробности — в
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В Витебске все чаще стали пропадать люди. Один из примеров - с 4 января ищут 63-летнюю пенсионерку Ольгу Лазаренко. Многие хотели бы приносить пользу, но не знают, куда...
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