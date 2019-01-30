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«Долгостроев быть не должно». Что сделают власти в 2019-м году в историческом центре Гродно
31.01.2019 08:26 — Новости Общества | Tut.by
«Долгостроев в областном центре быть не должно», — такое поручение дал председатель облисполкома Владимир Кравцов на совещании по развитию исторического центра Гродно,
— Мы посетили ряд объектов в историческом центре Гродно. Многое сделано, но еще есть к чему приложить руки и исправить те ошибки, которые были допущены, — подчеркнул председатель облисполкома. — В октябре мы вели разговор по каждому конкретному объекту, сегодня обсудим, что уже сделано, заслушаем инвесторов.
С подробным анализом ситуации на каждом из 30 объектов исторического центра выступил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Послушали инвесторов, купивших нежилые здания на улице Большой Троицкой, ЧТПУП «Виктория» и ООО «Чайный дом «Чайкоффский», которые не укладываются в отведенные сроки. Задержек, долгостроев быть не должно, предупредили собственников объектов во время совещания. Владимир Кравцов поручил службе архитектуры Гродно вести особый контроль сохранения исторического облика восстанавливаемых домов.
Губернатор также дал поручение начать процедуру изъятия дома купца Муравьева у его собственника — ОАСО «Мега Полис».
Здания бывшего пивзавода сейчас проходят оценку и в четвертом квартале будут выставлены на аукционные торги.
Как сообщил заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко, часть улицы Большая Троицкая в районе пожарной каланчи будет капитально отремонтирована.
Весной планируют начать ремонт бывшего Дворца культуры текстильщиков на Советской площади. В течение года необходимо обновить фасады, кровлю, внутренние работы завершатся к лету 2020 года. Здание и далее будет использоваться как городской Дворец культуры.
Также рассмотрены планы благоустройства военного кладбища на улице Белуша и кладбища на улице Антонова.
Председатель горисполкома сообщил, что на шести объектах города торцевые стены будут украшены декоративными картинами. Например, на торце здания гимназии № 10 разместится гравюра Цюндта с изображением Гродно XVI века. На здании по улице Дзержинского создадут картину, посвященную Республиканскому фестивалю национальных культур. Для этих целей планируется привлекать и студентов-выпускников профильных учебных заведений.
Среди других значимых объектов в Гродно — реконструкция бывшего домика лесной администрации на площади Тизенгауза. В перспективе здесь разместится музей леса, а также офис Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения.
Запланированы также благоустройство Коложского парка, реконструкция набережной Немана.
Титульное фото — из инстаграма @raslkulevich.
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В облисполкоме прошло совещание по развитию исторического центра Гродно.
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