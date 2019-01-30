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«Долгостроев быть не должно». Что сделают власти в 2019-м году в историческом центре Гродно

31.01.2019 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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«Долгостроев в областном центре быть не должно», — такое поручение дал председатель облисполкома Владимир Кравцов на совещании по развитию исторического центра Гродно, сообщает «Гродненская правда».


Фото: Виталий Дернейко, TUT.BY

—  Мы посетили ряд объектов в историческом центре Гродно. Многое сделано, но еще есть к чему приложить руки и исправить те ошибки, которые были допущены, — подчеркнул председатель облисполкома. — В октябре мы вели разговор по каждому конкретному объекту, сегодня обсудим, что уже сделано, заслушаем инвесторов.

С подробным анализом ситуации на каждом из 30 объектов исторического центра выступил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Послушали инвесторов, купивших нежилые здания на улице Большой Троицкой, ЧТПУП «Виктория» и ООО «Чайный дом «Чайкоффский», которые не укладываются в отведенные сроки. Задержек, долгостроев быть не должно, предупредили собственников объектов во время совещания. Владимир Кравцов поручил службе архитектуры Гродно вести особый контроль сохранения исторического облика восстанавливаемых домов.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Губернатор также дал поручение начать процедуру изъятия дома купца Муравьева у его собственника — ОАСО «Мега Полис».

Здания бывшего пивзавода сейчас проходят оценку и в четвертом квартале будут выставлены на аукционные торги.

Как сообщил заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко, часть улицы Большая Троицкая в районе пожарной каланчи будет капитально отремонтирована.

Весной планируют начать ремонт бывшего Дворца культуры текстильщиков на Советской площади. В течение года необходимо обновить фасады, кровлю, внутренние работы завершатся к лету 2020 года. Здание и далее будет использоваться как городской Дворец культуры.

Также рассмотрены планы благоустройства военного кладбища на улице Белуша и кладбища на улице Антонова.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Председатель горисполкома сообщил, что на шести объектах города торцевые стены будут украшены декоративными картинами. Например, на торце здания гимназии № 10 разместится гравюра Цюндта с изображением Гродно XVI века. На здании по улице Дзержинского создадут картину, посвященную Республиканскому фестивалю национальных культур. Для этих целей планируется привлекать и студентов-выпускников профильных учебных заведений.

Среди других значимых объектов в Гродно — реконструкция бывшего домика лесной администрации на площади Тизенгауза. В перспективе здесь разместится музей леса, а также офис Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения.

Запланированы также благоустройство Коложского парка, реконструкция набережной Немана.

Титульное фото — из инстаграма @raslkulevich.

 
Теги: Гродно
 
 
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В облисполкоме прошло совещание по развитию исторического центра Гродно.
 
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