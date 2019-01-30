В этом году Сергей из Гомеля отмечает важный юбилей: уже 10 лет он противостоит раку простаты. За эти годы болезнь возвращалась дважды, давая лишь пару лет передышки. Врачи не раз разводили руками, исчерпав доступные методы лечения, а инженер-программист вновь и вновь возвращался к полноценной жизни и любимой работе. О том, как сидячий образ жизни и стрессы могут привести к онкологическому заболеванию, чем муки отличаются от боли, как пережить три месяца без сна — в новом выпуске проекта «У меня рак».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Из дома сбежали все, кроме жены». История пенсионера, который 10 лет борется с раком простаты Мужчина пережил два рецидива, но не сдался