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«Из дома сбежали все, кроме жены». История пенсионера, который 10 лет борется с раком простаты

31.01.2019 08:36 — Новости Общества | Tut.by  
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В этом году Сергей из Гомеля отмечает важный юбилей: уже 10 лет он противостоит раку простаты. За эти годы болезнь возвращалась дважды, давая лишь пару лет передышки. Врачи не раз разводили руками, исчерпав доступные методы лечения, а инженер-программист вновь и вновь возвращался к полноценной жизни и любимой работе. О том, как сидячий образ жизни и стрессы могут привести к онкологическому заболеванию, чем муки отличаются от боли, как пережить три месяца без сна — в новом выпуске проекта «У меня рак».

 
Теги: Гомель
 
 
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