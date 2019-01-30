Смотрите на сроки и маркировку

Хорошие потребительские качества, приемлемая цена, удобная расфасовка и упаковка, удачная выкладка, вежливое обслуживание — это, безусловно, привлекает покупателей в магазинах. Но самое главное — хочется купить качественный товар. За тем, чтобы у покупателей была такая возможность, следят специалисты Чашникского районного центра гигиены и эпидемиологии. Для этого они проводят постоянные мониторинги торговых объектов. В один из рейдов вместе с помощником врача-гигиениста РайЦГЭ Е. В. Митьковец отправился и корреспондент газеты.





Магазин «Универсам» ОАО «Универсалторг» в городе Новолукомле. Площадь магазина немаленькая, торговый объект разделён на два отдела — промышленный и продовольственный. Нас в большей степени интересует второй. Ассортимент — впечатляет. Витрины, прилавки, холодильники заполнены продукцией на любые вкус и кошелёк. В торговой точке есть две фирменные секции кондитерских фабрик «Коммунарка» и «Красный пищевик». Кстати, это единственный магазин, где можно приобрести необходимые ингредиенты для приготовления суши и роллов.

— В первую очередь обращаем внимание на наличие маркировочных ярлыков с указанием предприятия-изготовителя, даты выработки и сроков годности продуктов питания, — по ходу пояснила Елена Васильевна. — Начнём осмотр с молочной продукции. В данной торговой точке её ассортимент самый большой и разнообразный во всём городе.

Заведующая магазином Е. М. Кислякова подтвердила, что это действительно так.

— Работаем со всеми поставщиками, — рассказала Елена Михайловна. — Это позволяет предложить покупателям выбор товара. Молоко, кефир, сметана, йогурты у нас быстро раскупаются.

Молочная продукция расположена в специальных холодильных витринах. Это позволяет посмотреть и без особых усилий определиться с выбором.

А вот соблюдается ли там температурный режим хранения? Выясняем, нет ли в холодильнике продукции с истекшим сроком годности. Бдительный гигиенист после долгого осмотра таковой не обнаружил. Термометры также на местах, нужная температура хранения товаров поддерживается.

Отправляемся вдоль стеллажей и витрин. Выборочно проверяются рыбные продукты, полуфабрикаты, пельмени и т. д. Товаров с истекшим сроком годности на полках «Универсама» не обнаружено. Касалось это и разрезанных батонов колбасы. Кстати, после разрезания срок годности продукта значительно сокращается. Именно поэтому в обязательном порядке на потребительскую упаковку клеится ярлык с указанием даты и времени, когда резали продукт.





– У нас с этим строго, – рассказала продавец. – Когда-то из-за несоблюдения этих требований меня лишили разряда. Даже несмотря на то, что за неделю продаю около тонны колбасных изделий, выполняю все условия.

Следующим объектом мониторинга стал магазин «Родны кут «Лепельского райпо. Небольшой, шаговой доступности, с хорошим ассортиментом.

Подходим к холодильнику с продукцией из рыбы, морепродуктов, интересуемся у продавцов температурой – она в пределах нормы. Со сроками также всё в порядке.

Осматривая витрину с мясной продукцией, Елена Васильевна попросила продавцов показать ей отрезной кусок вареной колбасы.

«Смотрите, на колбасе, которую разрезали, должна быть дата и время. После нарушения целостности упаковки меняется срок годности».





Заведующая поясняет, что занимается выкладкой товаров, поэтому не успела всё привести в надлежащий вид.

Обращаем внимание на витрину, где хранится замороженная рыба. На одном из пакетов заводская пленка повреждена.

– Если нарушается целостность заводской упаковки товара, то он должен быть снят с реализации, – прокомментировала помощник врача-гигиениста Елена Васильевна Митьковец.

В холодильнике с полуфабрикатами были обнаружены чебуреки и вареники с истекшим сроком годности. Они также подлежали снятию с витрины. Именно это заведующая и сделала в нашем присутствии. Были вопросы в данной торговой точке и по условиям реализации куриных яиц.

Следующий магазин – «Вектор», объект частной формы собственности. Небольшой, но с очень большим ассортиментом продуктов. Режим работы – оптимальный – до 23.00, что также делает его привлекательным для новолукомчан, проживающих рядом.

Осмотр специалиста районного центра гигиены и эпидемиологии показал: замечаний нет. Соблюдаются товарное соседство, условия и сроки хранения, имеется необходимая маркировка.

Наталья СТУКАЛОВА.