В Витебске мошенники предлагают горожанам дорогие газовые извещатели. Не соглашайтесь!

В Витебске мошенники под видом газовщиков устанавливают горожанам газовые извещатели по завышенным ценам, сообщает «Витебскоблгаз».

За последние недели выявлены схожие случаи: некая частная компания под видом газовщиков приходит в квартиры и под угрозой крупного штрафа устанавливает газовые извещатели. За установку берут от 100 до 200 рублей со скидкой (обычно, мол, услуга стоит от 200 до 400 рублей).

Газовый извещатель — специальный прибор, который определяет концентрацию в воздухе горючих и токсичных газов. Однако его установка носит не обязательный, а рекомендательный характер, разъясняет «Витебскоблгаз». То есть если у вас дома нет такого прибора, никакой штраф вам не грозит.

Ориентировочная стоимость сигнализатора, в зависимости от модели и комплектации, — 40 рублей, что в разы дешевле предлагаемой мошенниками услуги. Информацию о покупке, установке, монтаже и обслуживании извещателей можно получить в любом управлении газоснабжающей организации.