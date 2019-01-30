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В Витебске мошенники предлагают горожанам дорогие газовые извещатели. Не соглашайтесь!
31.01.2019 08:57 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске мошенники под видом газовщиков устанавливают горожанам газовые извещатели по завышенным ценам,
За последние недели выявлены схожие случаи: некая частная компания под видом газовщиков приходит в квартиры и под угрозой крупного штрафа устанавливает газовые извещатели. За установку берут от 100 до 200 рублей со скидкой (обычно, мол, услуга стоит от 200 до 400 рублей).
Газовый извещатель — специальный прибор, который определяет концентрацию в воздухе горючих и токсичных газов. Однако его установка носит не обязательный, а рекомендательный характер, разъясняет «Витебскоблгаз». То есть если у вас дома нет такого прибора, никакой штраф вам не грозит.
Ориентировочная стоимость сигнализатора, в зависимости от модели и комплектации, — 40 рублей, что в разы дешевле предлагаемой мошенниками услуги. Информацию о покупке, установке, монтаже и обслуживании извещателей можно получить в любом управлении газоснабжающей организации.
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За последние недели выявлены схожие случаи: некая частная компания под видом газовщиков приходит в квартиры и под угрозой крупного штрафа устанавливает газовые...
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