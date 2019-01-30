Изменения при выдаче больничных вступают в силу в Беларуси

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 31 января вступают в силу изменения, касающиеся порядка оформления и выдачи листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, сообщает БЕЛТА.

Изменения коснулись как порядка выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан (листка нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности), так и порядка оформления этих документов с учетом практики применения.

Новые формы бланков

Новая форма листка нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности утверждена постановлением Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты от 4 января 2018 года №1/1. Как пояснила начальник управления медицинской экспертизы Минздрава Ирина Киреева, глобальных изменений в содержании этих документов нет. Оптимизирована, унифицирована информация, которую необходимо указывать. Как и прежде, заполнять документ можно на любом из государственных языков - белорусском или русском.

Что касается старых бланков, они действительны до полного их использования на всей территории республики. Возможно, в какой-то период времени параллельно будут ходить два вида бланков, но иметь они будут одинаковую юридическую силу.

В последующем новую форму бланков переведут в формат электронного документа. В полном объеме электронное здравоохранение заработает в Беларуси к 2022 году.

Справка о временной нетрудоспособности и для безработных

Основные изменения коснулись выдачи справок о временной нетрудоспособности. Это документ, который освобождает от работы, но не оплачивается. Круг тех, кому дадут такую справку, расширен. В частности, ранее человек трудоспособного возраста, не работающий и не состоящий на учете в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработного в случае болезни обращался в поликлинику, но никакого подтверждающего документа ему не выдавали. Теперь такая возможность появилась: в некоторых ситуациях человеку необходимо официально подтвердить период болезни.

Справку о временной нетрудоспособности выдадут и тем, кто ухаживает за инвалидом I группы в период, когда человек, фактически осуществляющий уход, находится на стационарном лечении. Иными словами, это касается тех случаев, когда человек, постоянно ухаживающий за инвалидом, заболел и лежит в больнице. Ранее в этом случае приходилось или кому-то из родственников на этот период брать за свой счет, или нанимать сиделку.

"Теперь в случае болезни человека, который фактически осуществляет уход за инвалидом I группы, на период его нахождения в стационаре будет выдаваться справка о временной нетрудоспособности любому другому лицу. Причем это необязательно должен быть родственник. Справка не оплачивается, но подтверждает факт осуществления ухода за инвалидом", - отметила Ирина Киреева.

Когда папу официально освободят от работы

Изменения коснулись и порядка выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до трех лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае, если мать или лицо, фактически осуществляющее уход, одновременно работает на условиях неполного рабочего времени, или на дому, или обучается.

Ранее, если заболел ребенок, освободить от работы могли лишь маму, поскольку она получала пособие по уходу. Теперь если мама, находящаяся в декретном отпуске, не может ухаживать за больным малышом в данный момент (серьезная работа, которую нельзя пропустить, или началась сессия), справку могут выдать другому родственнику.

Есть нововведение, которое расширяет возможности для получения листков нетрудоспособности. "Например, мама, которая находится в декретном отпуске с ребенком в возрасте до 3 лет, сама заболела и лежит в больнице. Раньше папе могли дать больничный лист только в том случае, если ребенок не посещает детский сад. Теперь это требование сняли: листок выдадут в любом случае. При этом не требуется подтверждающего документа о посещении ребенком детсада", - пояснила начальник управления.

День на проезд

Есть возможность продлить листок нетрудоспособности или справку о временной нетрудоспособности человеку, который ухаживает за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет), при оказании им медпомощи в стационарных условиях, на один день для проезда к месту жительства (пребывания) в связи с удаленностью организации здравоохранения и невозможностью в день выписки доехать домой.

Уточнен порядок определения необходимости ухода за ребенком-инвалидом при его санаторно-курортном лечении или медицинской реабилитации в соответствующих учреждениях. Теперь будет определяться необходимость в уходе за ребенком-инвалидом в возрасте до 10 лет, а также за ребенком-инвалидом в возрасте старше 10 лет с третьей или четвертой степенью утраты здоровья.

Как отметила Ирина Киреева, эти нововведения расширили основания для освобождения человека от работы в связи с болезнью, в первую очередь его родных. Плюс введение нового формата бланка позволит более органично влиться в электронное здравоохранение в целом и обмениваться оперативной информацией с Фондом соцзащиты населения.-0-