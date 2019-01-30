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В Беларуси установлены надбавки учителям с учетом сложности и результативности работы

31.01.2019 09:44 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси установлены надбавки учителям с учетом сложности и результативности работы
Фото из архива

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января установлены надбавки педагогическим работникам, учитывающие отраслевые особенности педагогической деятельности. Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 22.01.2019 №10 "Об утверждении Инструкции о размерах, порядке и условиях установления надбавок педагогическим работникам бюджетных организаций", которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановление содержит перечень видов работ (функций), за выполнение которых устанавливаются надбавки: за обеспечение защиты прав и законных интересов детей из неблагополучных семей, за системную работу по организации питания, оздоровления обучающихся, за работу с одаренными и талантливыми обучающимися, за участие в деятельности учебно-методических объединений и др.

Указанные надбавки устанавливаются в процентах от тарифной ставки первого разряда. Максимальный размер надбавки может составить Br142. При выполнении педагогом нескольких видов работ (функций) надбавки могут устанавливаться по нескольким основаниям.

"Данная мера позволит повысить заработную плату, а также обеспечить дифференцированный подход к оплате труда педагогических работников с учетом объема, сложности и результативности их работы", - отметили в пресс-службе Министерства образования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января установлены надбавки педагогическим работникам, учитывающие отраслевые особенности педагогической...
 
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