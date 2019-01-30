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Видеоблогер из Полоцка проверял, как работает охрана в магазинах. Доснимался до ИВС и суда

31.01.2019 09:59 — Новости Общества | Tut.by  
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В Полоцке местного блогера оштрафовали на 127,5 рубля за мелкое хулиганство. Парень устраивал проверки на профпригодность работникам торговли и охраны — имитировал мелкие хищения, снимал это на телефон и выкладывал в интернет, сообщает телеканал «Вектор ТВ».


Кадр из видеоблога

18-летний учащийся одного из полоцких лицеев пришел в магазин и сымитировал мелкое хищение — забрал с полки глазированный сырок. Позже оставил его на другом стеллаже и направился к выходу. Весь процесс снимал на телефон и комментировал происходящее. Затем видео появилось на YouTube. У блогера были и другие подобные ролики.

По мнению парня, это просто проверка бдительности продавцов и службы охраны. Однако у милиции другое мнение: учащийся «дезорганизовал работу магазина». Его задержали, составили протокол за мелкое хулиганство и отправили в изолятор временного содержания.

— Суд постановил привлечь молодого человека к административному взысканию в виде штрафа в пять базовых величин (127,5 рубля), — сообщила официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.

 
 
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Парень устраивал проверки на профпригодность работникам торговли и охраны - имитировал мелкие хищения, снимал это на телефон и выкладывал в интернет.
 
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