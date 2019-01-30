В Беларуси намерены ускорить подготовку нормативных актов для проведения первого ЭКО бесплатно

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намерены ускорить подготовку нормативных актов для проведения первого ЭКО на бюджетной основе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минздраве.

"С согласия правительства мы ускорим подготовку нормативных актов для проведении первого ЭКО на бюджетной основе. Планируется использовать экономию бюджетных средств, полученную при проведении госзакупок", - отметили в Минздраве. Вовлекать в работу предполагается коммерческие центры, что станет примером государственно-частного партнерства.

В министерстве отметили, что рост качества жизни и благосостояния граждан привел к увеличению возраста матери при рождении первого ребенка до 28,6 года, а при рождении последующих детей - до 32 лет. В некоторых случаях это значительно осложняет течение беременности и родов. Благодаря высокому профессионализму медиков, организационно выстроенной службе и использованию высоких технологий удается спасать жизни женщин при угрожающих состояниях.

Не снимается с повестки дня тема предабортного консультирования, добавили в министерстве. Благодаря психологической поддержке удается помочь каждой пятой женщине принять решение о сохранении ребенка.-0-