|
В Беларуси намерены ускорить подготовку нормативных актов для проведения первого ЭКО бесплатно
31.01.2019 10:07 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намерены ускорить подготовку нормативных актов для проведения первого ЭКО на бюджетной основе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минздраве.
"С согласия правительства мы ускорим подготовку нормативных актов для проведении первого ЭКО на бюджетной основе. Планируется использовать экономию бюджетных средств, полученную при проведении госзакупок", - отметили в Минздраве. Вовлекать в работу предполагается коммерческие центры, что станет примером государственно-частного партнерства.
В министерстве отметили, что рост качества жизни и благосостояния граждан привел к увеличению возраста матери при рождении первого ребенка до 28,6 года, а при рождении последующих детей - до 32 лет. В некоторых случаях это значительно осложняет течение беременности и родов. Благодаря высокому профессионализму медиков, организационно выстроенной службе и использованию высоких технологий удается спасать жизни женщин при угрожающих состояниях.
Не снимается с повестки дня тема предабортного консультирования, добавили в министерстве. Благодаря психологической поддержке удается помочь каждой пятой женщине принять решение о сохранении ребенка.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намерены ускорить подготовку нормативных актов для проведения первого ЭКО на бюджетной основе, сообщили корреспонденту...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)