В Гомеле неизвестные угрожали взорвать школу, если оценки по контрольной будут плохими

В Гомеле неизвестные угрожали заминировать школу. Требовали хорошие оценки по контрольной. Подробности сообщили в УВД.





30 января на электронный адрес школы № 55 пришло сообщение о том, что в заведении будет заложено взрывное устройство. Его приведут в действие в случае получения отрицательных оценок по результатам контрольной работы.

На место выдвинулись саперы, милиция, военные, следователи. Учащихся и учителей эвакуировали, взрывного устройства не нашли.

Теперь все силы правоохранителей брошены на поиски шутника.