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В Гомеле неизвестные угрожали взорвать школу, если оценки по контрольной будут плохими
31.01.2019 10:18 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле неизвестные угрожали заминировать школу. Требовали хорошие оценки по контрольной. Подробности сообщили в УВД.
30 января на электронный адрес школы № 55 пришло сообщение о том, что в заведении будет заложено взрывное устройство. Его приведут в действие в случае получения отрицательных оценок по результатам контрольной работы.
На место выдвинулись саперы, милиция, военные, следователи. Учащихся и учителей эвакуировали, взрывного устройства не нашли.
Теперь все силы правоохранителей брошены на поиски шутника.
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На электронный адрес школы № 55 пришло сообщение о том, что в заведении будет заложено взрывное устройство.
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