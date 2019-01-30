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В Гомеле неизвестные угрожали взорвать школу, если оценки по контрольной будут плохими

31.01.2019 10:18 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомеле неизвестные угрожали заминировать школу. Требовали хорошие оценки по контрольной. Подробности сообщили в УВД.


30 января на электронный адрес школы № 55 пришло сообщение о том, что в заведении будет заложено взрывное устройство. Его приведут в действие в случае получения отрицательных оценок по результатам контрольной работы.

На место выдвинулись саперы, милиция, военные, следователи. Учащихся и учителей эвакуировали, взрывного устройства не нашли.

Теперь все силы правоохранителей брошены на поиски шутника.

 
Теги: Гомель
 
 
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На электронный адрес школы № 55 пришло сообщение о том, что в заведении будет заложено взрывное устройство.
 
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