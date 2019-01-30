ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проверка боеготовности армии: военкоматы трех областей и Минска начали призыв из запаса

31.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

В ходе комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил началась отправка мобилизационных ресурсов из военкоматов Витебской, Могилевской, Гомельской областей и города Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Проверка боеготовности армии: военкоматы трех областей и Минска начали призыв из запаса

Военнообязанные, призванные из запаса, пополнят подразделения 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады и 51-й гвардейской артиллерийской бригады, а также управление и подразделения обеспечения соединения резерва.

«Личный состав сил немедленного реагирования 6-й отдельной гвардейской отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады совершает марши в назначенные районы. Им предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения», — проинформировали в военном ведомстве.

Ряд подразделений ВВС и войск ПВО уже переместился в назначенные районы и в установленные сроки заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Радиолокационное поле наращено силами подвижных маловысотных радиолокационных групп радиотехнических войск.
Читать полностью: https://www.belta.by/regions/view/proverka-boegotovnosti-armii-voenkomaty-treh-oblastej-i-minska-nachali-prizyv-iz-zapasa-334775-2019/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 98
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил началась отправка мобилизационных ресурсов из военкоматов...
 
Новости дня
Новости общества
 
Малашко возглавит комиссию по противодействию коррупции в Минздраве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика