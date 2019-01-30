Проверка боеготовности армии: военкоматы трех областей и Минска начали призыв из запаса

В ходе комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил началась отправка мобилизационных ресурсов из военкоматов Витебской, Могилевской, Гомельской областей и города Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.





Военнообязанные, призванные из запаса, пополнят подразделения 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады и 51-й гвардейской артиллерийской бригады, а также управление и подразделения обеспечения соединения резерва.

«Личный состав сил немедленного реагирования 6-й отдельной гвардейской отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады совершает марши в назначенные районы. Им предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения», — проинформировали в военном ведомстве.

Ряд подразделений ВВС и войск ПВО уже переместился в назначенные районы и в установленные сроки заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Радиолокационное поле наращено силами подвижных маловысотных радиолокационных групп радиотехнических войск.

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