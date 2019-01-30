Малашко возглавит комиссию по противодействию коррупции в Минздраве

Валерий Малашко. Фото из архива

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Валерий Малашко лично возглавит комиссию по противодействию коррупции в Минздраве. Об этом он заявил накануне на итоговой коллегии Минздрава. Текст выступления опубликован на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Перед Министерством здравоохранения стояла задача кардинальным образом исправить ситуацию в отрасли, искоренить коррупционные явления и то, что создает для них основу. По словам Валерия Малашко, антикоррупционная работа поставлена во главу угла в министерстве, органах управления и в каждом учреждении здравоохранения. В частности, усовершенствована нормативно-правовая база, определен перечень лиц с наибольшими коррупционными рисками. Для незамедлительного принятия управленческих решений работу комиссии по противодействию коррупции в Министерстве здравоохранения возглавлять будет лично министр. Он подчеркнул, что ответственность за работу на местах лежит на каждом руководителе.

Руководитель ведомства обратил внимание на основные коррупционные риски, связанные с подготовкой технических заданий и проведением экспертизы, своевременностью заключения контракта и оплаты. По его словам, финансовая дисциплина в организациях, занимающихся фармацевтическим бизнесом, поставками медицинской техники, медизделий, должна обеспечивать прозрачность всех этапов взаимодействия.-0-