Главврачи рассказали, как модернизируют приемные отделения двух столичных клиник

Приемные отделения двух столичных клиник модернизируют, сообщают «Минск-Новости».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Приемные отделения крупнейших в столице клинических больниц (6-й и 10-й) собираются реконструировать. Каждому медучреждению выделено по 1 млн рублей из инвестпрограммы Минска на разработку в 2019 году проектно-сметной документации по реконструкции.

Обновленное приемное отделение 10-й городской клинической больницы, по словам главврача Виктора Исачкина, станет по площади в два раза больше существующего.

Поток пациентов разделят на нуждающихся в экстренной, неотложной или консультативно-диагностической медицинской помощи. В отделении планируют установить компьютерный томограф и рентген-аппарат. Здесь также появятся современные операционные для экстренных больных, клинико-диагностическая лаборатория, откроются эндоскопический и офтальмологический кабинеты.

В 6-й клинике обновят приемное отделение Городского клинического центра травматологии и ортопедии (входит в структуру клиники). Ранее главный врач больницы Виктор Гурко сообщал, что для приемного отделения возведут двухэтажную пристройку к действующему корпусу центра.

— Первый этаж займут регистратура, диагностические службы, включая кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, — уточнил Гурко. — Здесь же расположатся палаты противошоковой терапии. На втором этаже здания разместятся операционные, отделение интенсивной терапии и реанимации.

После модернизации машина скорой медицинской помощи будет въезжать в здание с улицы. Это даст возможность пациентов с тяжелыми травмами быстро осмотреть, сделать диагностику и поднять в экстренную операционную или отделение интенсивной терапии и реанимации.