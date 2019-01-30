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Около 2 тыс. преступлений в 2018 году раскрыто в Беларуси благодаря камерам видеонаблюдения

31.01.2019 10:52 — Новости Общества | БелТА  
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Около 2 тыс. преступлений в 2018 году раскрыто в Беларуси благодаря камерам видеонаблюдения
Фото из архива

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2 тыс. преступлений в 2018 году было раскрыто в Беларуси благодаря камерам видеонаблюдения, снизилось и количество правонарушений в общественных местах. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

"Раскрыто почти 2 тыс. злодеяний с помощью систем видеонаблюдения. Их внедрение в немалой степени способствовало снижению массива преступлений, совершенных в общественных местах, - с 19,6 тыс. в 2017 году до 18,8 тыс. в 2018-м", - уточнили в МВД.

В общем по итогам прошлого года отмечается тенденция снижения общего числа уголовно наказуемых деяний - на 2,9%, число пострадавших граждан сократилось на 2 тыс. Средний уровень преступности по республике составил 882 на 100 тыс. населения, это на 10% меньше, чем в 2017 году. Сократилось и количество преступлений, совершенных судимыми, несовершеннолетними, пьяными, снизился уровень преступности в сельской местности.

"Комплекс принятых мер позволил существенно стабилизировать наркоситуацию: снизилось общее число наркопреступлений (на 8,9%), на четверть меньше зарегистрировано передозировок психоактивными веществами (количество упало с 437 до 327), в том числе с летальным исходом (в 1,5 раза меньше). Установлено 29 каналов наркопоставок в республику из-за границы, пресечена деятельность 7 подпольных нарколабораторий и 42 помещений, специально приспособленных и оборудованных для выращивания наркосодержащих растений", - рассказали в МВД.

Число погибших в результате аварий детей осталось на уровне 2017 года - 22 ребенка. Количество раненых детей возросло с 303 до 419. Вместе с тем тенденция снижения основных показателей аварийности сохранилась: уменьшилось количество учетных ДТП и пострадавших в них граждан.

Кроме того, отмечается значительный рост числа злодеяний в сфере высоких технологий. По мнению правоохранителей, это обусловлено возросшим количеством хищений с помощью компьютерной техники, а также более эффективным выявлением преступлений в сфере информационной безопасности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2 тыс. преступлений в 2018 году было раскрыто в Беларуси благодаря камерам видеонаблюдения, снизилось и количество правонарушений...
 
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