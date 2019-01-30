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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 1 февраля
31.01.2019 11:21 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 1 февраля ожидается облачная с осадками погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
На большей части территории страны пройдут дождь и мокрый снег. В отдельных районах прогнозируется налипание мокрого снега, туман, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от минус 2 до 3 градусов тепла.-0-
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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 1 февраля ожидается облачная с осадками погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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