Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 1 февраля

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 1 февраля ожидается облачная с осадками погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На большей части территории страны пройдут дождь и мокрый снег. В отдельных районах прогнозируется налипание мокрого снега, туман, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от минус 2 до 3 градусов тепла.-0-

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