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В Ливане из-за пожара погибла белоруска с двумя детьми

31.01.2019 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В Ливане из-за пожара погибла белоруска Анастасия с двумя детьми. Трагедия произошла в полночь в минувшее воскресенье, сообщает lbcgroup.tv.


Фото: pixabay.com

Семья Анастасии жила в районе города Каслик. Пожар возник из-за короткого замыкания в обогревателе. Позже огонь распространился на мебель.

По информации местных СМИ, 4-летний мальчик погиб на месте. Его мама и 8-летний брат с травмами были госпитализированы. Из жизни они ушли уже в больнице.

Причина смерти Анастасии — осложнения, связанные с вдыханием дыма.

В соцсетях Анастасии указано, что она из Минска. Знакомые сообщают, что ее муж в это время был на работе. Похороны состоятся в четверг, 31 января.

В пресс-службе МИД гибель белоруски подтвердили.

 
Теги: Минск
 
 
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В Ливане из-за пожара погибла белоруска Анастасия с двумя детьми. Трагедия произошла в полночь в минувшее воскресенье.
 
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