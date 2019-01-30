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В Ливане из-за пожара погибла белоруска с двумя детьми
31.01.2019 11:26 — Новости Общества | Tut.by
В Ливане из-за пожара погибла белоруска Анастасия с двумя детьми. Трагедия произошла в полночь в минувшее воскресенье, сообщает
Семья Анастасии жила в районе города Каслик. Пожар возник из-за короткого замыкания в обогревателе. Позже огонь распространился на мебель.
По информации местных СМИ, 4-летний мальчик погиб на месте. Его мама и 8-летний брат с травмами были госпитализированы. Из жизни они ушли уже в больнице.
Причина смерти Анастасии — осложнения, связанные с вдыханием дыма.
В соцсетях Анастасии указано, что она из Минска. Знакомые сообщают, что ее муж в это время был на работе. Похороны состоятся в четверг, 31 января.
В пресс-службе МИД гибель белоруски подтвердили.
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В Ливане из-за пожара погибла белоруска Анастасия с двумя детьми. Трагедия произошла в полночь в минувшее воскресенье.
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