|
Собаку, которую спасли из Свислочи, сдали на Гурского. Теперь для нее ищут хозяев
31.01.2019 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники МЧС
Возможности оставить собаку в части у МЧС нет, пояснили TUT.BY, поэтому ее сдали в пункт временного содержания животных на Гурского, 42 «Фауна города».
Передержку для собаки уже нашли, животное должны забрать сегодня до 12 часов, рассказала директор «Фауны города» Тамара Цариковская. Но по словам руководителя, желающих приютить собаку было немного.
— На передержке пес будет до тех пор пока не объявится старый или не найдется новый хозяин, — говорит она.
Волонтеры заберут животное на передержку на две недели. Куратор Мария рассказала, что спасенную собаку все-таки повезут к ветеринару.
— Со слов сотрудников МЧС, пес, вероятно, приболел.
Но, по словам директора «Фауны города» собака здорова.
Судя по комментариям
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока для собаки нашли только двухнедельную передержку
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)