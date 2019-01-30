Собаку, которую спасли из Свислочи, сдали на Гурского. Теперь для нее ищут хозяев

Сотрудники МЧС спасли собаку, которая тонула в Свислочи 29 января. Временно приютили ее у себя, но хозяин так и не нашелся, поэтому животное отдали в пункт временного содержания животных. Теперь для нее снова ищут хозяина.

Возможности оставить собаку в части у МЧС нет, пояснили TUT.BY, поэтому ее сдали в пункт временного содержания животных на Гурского, 42 «Фауна города».

Передержку для собаки уже нашли, животное должны забрать сегодня до 12 часов, рассказала директор «Фауны города» Тамара Цариковская. Но по словам руководителя, желающих приютить собаку было немного.



Фото: vk.com/stopzhivoderka_minsk

— На передержке пес будет до тех пор пока не объявится старый или не найдется новый хозяин, — говорит она.

Волонтеры заберут животное на передержку на две недели. Куратор Мария рассказала, что спасенную собаку все-таки повезут к ветеринару.

— Со слов сотрудников МЧС, пес, вероятно, приболел.

Но, по словам директора «Фауны города» собака здорова.

Судя по комментариям под постом в группе «Гурского, 42», через ЖРЭО, которое регистрирует домашних животных, найти хозяина по номеру 45 268 на ошейнике не удалось.



Фото: vk.com/stopzhivoderka_minsk