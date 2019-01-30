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Минтруда разъяснило, как часто надо подтверждать занятость за границей

31.01.2019 11:28 — Новости Общества | БелТА  
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Минтруда разъяснило, как часто надо подтверждать занятость за границей
Андрей Лобович

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по координации работы по содействию занятости населения определяет период, на который живущий за границей белорус не включается в базу не занятых в экономике на основе подтверждающих документов. Подробно этот порядок разъяснил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович сегодня во время онлайн-конференции на сайтах БЕЛТА и Минтруда.

"Период, на который граждане признаются занятыми в экономике и не включаются в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, определяется комиссией на основании предоставленных документов, подтверждающих занятость. Если в бумагах указан срок их действия (период), то рекомендуется гражданина не включать в список до окончания указанного в таких документах срока их действия (на весь период действия документов)", - сказал Андрей Лобович.

Если в документах не предусмотрено определение срока их действия (периода), то максимальный период, на который граждане не будут включаться в список, рекомендуется определять один год. Если же эти документы не позволяют подтвердить занятость более чем на один квартал, то такие документы необходимо представлять в комиссию ежеквартально.

Кроме того, Андрей Лобович напомнил, что в положении о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, закреплено требование, что подтверждающие документы должны быть переведены на русский или белорусский язык. Перевод должен быть официально заверен организацией, наделенной таким правом в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод.

Дополнительную информацию о подтверждении занятости лицами, работающими за границей, можно уточнить по следующей ссылке. -0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по координации работы по содействию занятости населения определяет период, на который живущий за границей белорус не...
 
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