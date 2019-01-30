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Будущий «бог войны»

31.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Будущий «бог войны»
Артиллерия – один из трёх старейших родов войск, основная ударная сила сухопутных войск современных вооружённых сил. Она включает в себя пушки, гаубицы, миномёты, безоткатные орудия, боевые машины и установки противотанковых управляемых снарядов (ракет) (ПТУРС, ПТУР) и реактивную артиллерию; артиллерийские и стрелковые боеприпасы; средства передвижения – колёсные и гусеничные тягачи и другие; приборы управления огнём; средства разведки и обеспечения стрельбы; все виды стрелкового оружия, гранатомёты.

Артиллерийские орудия калибра 105 мм и крупнее имеют возможность применять химические и биологические боеприпасы, а начиная с калибра 152 – 155 мм для них становятся доступными тактические ядерные боеприпасы.

Кроме того, название «артиллерия» используется для обозначения рода войск, а также науки об устройстве, проектировании, производстве и эксплуатации артиллерийского вооружения, его боевых свойствах, способах стрельбы и боевого применения.

Подготовка офицерских кадров для ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил и других силовых ведомств нашей страны осуществляется на факультете ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии Республики Беларусь. Он включает в себя управление факультета, дивизион курсантов в составе пяти курсов, три кафедры – боевого применения ракетных войск и артиллерии, управления ракетными ударами и огнем артиллерии, устройства и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения.

На факультете накоплен большой опыт организации учебно-воспитательного процесса. Достойный вклад в дело воспитания и обучения курсантов вносит командный и профессорско-преподавательский состав, имеющий солидный педагогический стаж и богатый опыт службы в войсках. В их числе кандидаты военных и технических наук, профессора, преподаватели, выполнявшие интернациональный долг и принимавшие участие в боевых действиях на территории других государств.

Факультет РВ и А и РАВ обладает современной учебно-материальной базой, которая включает в себя учебные аудитории, оснащённые компьютерной и видеотехникой, электронной библиотекой методических документов, учебников и учебных пособий, компьютерные и специализированные классы, оборудованные электронными тренажерами вооружения, автоматизированными стендами и классными вариантами приборов и аппаратуры изучаемого вооружения и военной техники, малые артиллерийские полигоны.

Факультет осуществляет подготовку курсантов по специальностям: «Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии» с присвоением квалификации «Специалист по управлению – инженер»; «Эксплуатация наземных систем вооружения» (специализации «Эксплуатация и ремонт артиллерийского вооружения», «Эксплуатация и ремонт ракетного вооружения и реактивных систем залпового огня»); по направлению специальности «Эксплуатация радиотехнических систем (артиллерии)» с присвоением квалификации «Инженер. Специалист по управлению».

Срок обучения по всем специальностям – 4 года.

Выпускники факультета в зависимости от профиля подготовки направляются для прохождения службы на должности офицерского состава артиллерийских, реактивных артиллерийских и ракетных подразделений Вооруженных Сил, служб ракетно-артиллерийского вооружения соединений и воинских частей сухопутных войск, баз хранения вооружения и боеприпасов, а также ремонтных предприятий ракетно-артиллерийского вооружения.

Полученная квалификация позволяет продолжить образование на второй ступени высшего образования (магистратуре) и в системе послевузовского образования (адъюнктуре).

Образовательный процесс на факультете организован в соответствии с государственными стандартами высшего образования, осуществляется поэтапно и включает теоретическое обучение в учебных и специализированных аудиториях и практическую подготовку на тренажерных (имитационных) средствах, военной технике и вооружении (в том числе воинских частей ракетных войск и артиллерии, базах, арсеналах и ремонтных предприятиях Вооруженных Сил). При этом практическая составляющая подготовки – более 65 % общего бюджета учебного времени.

В ходе обучения курсанты изучают не только учебные дисциплины, соответствующие выбранной специальности, но и устройство автомобильной техники, обучаются практическому вождению.

Курсанты факультета активно участвуют в академических, республиканских и международных конкурсах, олимпиадах, выставках научных и творческих работ.

Большое внимание на факультете уделяется физической подготовке и спорту.

Показателен пример Николая Шульжика, уроженца деревни Радчицк Столинского района.

Учился Николай в местной базовой школе, а затем в Глинковской средней, где и окончил 11-й класс. В старших классах начал задумываться о своей будущей профессии. Было много вариантов – стать юристом, математиком, преподавателем физической культуры, сотрудником правоохранительных органов и, конечно же, военным. Победило последнее желание – он твердо решил поступать в Военную академию, на факультет ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения, на факультет «бога войны».

– В школе я учился хорошо, занимался спортом, поэтому проблем с поступлением не возникло, – рассказывает парень. – И вот уже полгода службы и обучения позади. Я ни разу не пожалел о сделанном мною выборе. И более того, буду очень рад, если останусь или вернусь в академию из войск после ее окончания, но уже в другой роли – преподавателя или командира. Она стала для меня вторым родным домом».

Кирилл Грачевский        

 
 
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Артиллерия – один из трёх старейших родов войск, основная ударная сила сухопутных войск современных вооружённых сил. Она включает в себя
 
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