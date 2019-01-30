За что и сколько будут доплачивать педагогам с января 2019-го?

Надбавки работникам сферы образования устанавливаются в процентах от тарифной ставки первого разряда, утвержденной Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций.
Инструкция о размерах, порядке и условиях установления надбавок педагогическим работникам бюджетных организаций опубликована на Национальном правовом портале.
Работы, за которые положены надбавки и размеры педагогам госучреждений (кроме лиц из числа профессорско-преподавательского состава)
150%-ные надбавки положены за следующие работы:
сопровождение обучающихся в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования при организации их подвоза;
за организацию участия обучающихся в региональных, республиканских, общественно значимых мероприятиях и сопровождение их в период проведения таких мероприятий;
работы по воспитанию и содержанию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
Надбавки в размере до 200% начисляются за:
системную работу по обеспечению защиты прав и законных интересов детей из неблагополучных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работу с родителями
системную работу по организации питания обучающихся, оздоровления обучающихся, в том числе в каникулярный период;
работу с непрофессиональным (любительским) коллективом художественного творчества, которому присвоено звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь» или наименование «народный» («образцовый»);
консультирование инновационных проектов, реализуемых на базе учреждений образования;
работу с иностранными обучающимися;
300%-ные надбавки положены за:
участие в деятельности учебно-методических объединений, обновлении, разработке структурных элементов научно-методического обеспечения образования;
работу с одаренными и талантливыми обучающимися (подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах и других образовательных мероприятиях, и творческих конкурсах, организация, проведение указанных мероприятий);
250 % буду доплачивать за сопровождение обучающихся продолжительностью свыше суток на образовательные мероприятия.
В Инструкции обозначены размеры надбавок и виды работ также для профессорско-преподавательского состава. Они составляют от 200% до 400%.
Еще важное о надбавках
Независимо от часов нагрузки, надбавки выплачиваются не менее, чем на учебную четверть (полугодие, семестр).
Если дополнительных работ несколько, то надбавки суммируются.
Надбавки утверждаются приказом руководителя.
Не входят в оклад, на них не начисляются премии и стимулирующие выплаты.
Не участвуют в формировании фонда материальной помощи.