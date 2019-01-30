За что и сколько будут доплачивать педагогам с января 2019-го?

Надбавки работникам сферы образования устанавливаются в процентах от тарифной ставки первого разряда, утвержденной Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций.

Инструкция о размерах, порядке и условиях установления надбавок педагогическим работникам бюджетных организаций опубликована на Национальном правовом портале.

Работы, за которые положены надбавки и размеры педагогам госучреждений (кроме лиц из числа профессорско-преподавательского состава)

150%-ные надбавки положены за следующие работы:

сопровождение обучающихся в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования при организации их подвоза;

за организацию участия обучающихся в региональных, республиканских, общественно значимых мероприятиях и сопровождение их в период проведения таких мероприятий;

работы по воспитанию и содержанию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

Надбавки в размере до 200% начисляются за:

системную работу по обеспечению защиты прав и законных интересов детей из неблагополучных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работу с родителями

системную работу по организации питания обучающихся, оздоровления обучающихся, в том числе в каникулярный период;

работу с непрофессиональным (любительским) коллективом художественного творчества, которому присвоено звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь» или наименование «народный» («образцовый»);

консультирование инновационных проектов, реализуемых на базе учреждений образования;

работу с иностранными обучающимися;

300%-ные надбавки положены за:

участие в деятельности учебно-методических объединений, обновлении, разработке структурных элементов научно-методического обеспечения образования;

работу с одаренными и талантливыми обучающимися (подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах и других образовательных мероприятиях, и творческих конкурсах, организация, проведение указанных мероприятий);

250 % буду доплачивать за сопровождение обучающихся продолжительностью свыше суток на образовательные мероприятия.

В Инструкции обозначены размеры надбавок и виды работ также для профессорско-преподавательского состава. Они составляют от 200% до 400%.

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