Оттепель и дожди - Белгидромет о погоде в первые дни февраля

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Февраль начнется сырой оттепельной погодой с температурным фоном в основном на 5-9 градусов выше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Атмосферные фронты, смещающиеся с юга Европы, принесут новую порцию тепла и влаги. Осадки будут выпадать в основном в виде дождя, что в сочетании с положительными температурами приведет к таянию снега, и в юго-западных районах страны снег растает, а на остальной территории значительно уменьшится", - рассказали синоптики.

В пятницу, 1 февраля, атмосферные фронты обусловят на большей части территории страны осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега. Местами ожидается туман, гололед, дороги будут скользкими, поэтому синоптики призывают быть осторожными. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем будет в пределах минус 2 - плюс 3.

В выходные дни погоду в стране будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы средиземноморского происхождения.

В субботу, 2 февраля, на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман, ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью будет от 3 мороза до 2 тепла, днем от нуля до плюс 6.

В воскресенье, 3 февраля, временами ожидается дождь. Местами туман, ночью на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью - от минус 1 до плюс 4, днем - от нуля до 7 тепла.

В понедельник, 4 февраля, под влиянием фронтального раздела местами, преимущественно по северо-западу страны, пройдут осадки (в основном дождь). В отдельных районах туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью будет от 2 мороза до 4 тепла, днем - 1-6 выше нуля.

В середине следующей недели с северо-западными потоками в атмосфере на территорию Беларуси начнет поступать более холодная воздушная масса скандинавского происхождения.-0-

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