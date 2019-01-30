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Вопрос о введении новых услуг по полному тарифу для незанятых не рассматривается - Минтруда

31.01.2019 12:10 — Новости Общества | БелТА  
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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о том, что не занятые в экономике трудоспособные граждане должны будут оплачивать какие-то другие услуги, помимо ЖКУ, с возмещением затрат, не прорабатывается. Об этом заявил сегодня первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович во время онлайн-конференции на сайтах БЕЛТА и Минтруда.

"В настоящее время вопрос о введении новых услуг не рассматривается", - сказал Андрей Лобович.

При этом он сказал, что действие декрета "О содействии занятости населения" распространяется на граждан Беларуси независимо от места их проживания. Законодательством предусмотрено, что с 1 января 2019 года трудоспособные граждане, не занятые в экономике, являющиеся плательщиками ЖКУ, оплачивают услуги с возмещением затрат после включения их в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат. В соответствии с постановлением Совета Министров от 12 июня 2014 года №571 плательщиком ЖКУ является собственник, наниматель или арендатор жилого помещения, члены организации застройщиков, дольщик, заключивший договор долевого строительства, лизингополучатель и др.-0-

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Теги: Минск
 
 
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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о том, что не занятые в экономике трудоспособные граждане должны будут оплачивать какие-то другие услуги, помимо ЖКУ, с...
 
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