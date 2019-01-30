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За что и сколько будут доплачивать педагогам с января 2019-го?

31.01.2019 12:06 — Новости Общества | БДГ  
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Надбавки работникам сферы образования устанавливаются в процентах от тарифной ставки первого разряда, утвержденной Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций.

Инструкция о размерах, порядке и условиях установления надбавок педагогическим работникам бюджетных организаций опубликована на Национальном правовом портале.

Работы, за которые положены надбавки и размеры педагогам госучреждений (кроме лиц из числа профессорско-преподавательского состава)

150%-ные надбавки положены за следующие работы:

  • сопровождение обучающихся в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования при организации их подвоза;
  • за организацию участия обучающихся в региональных, республиканских, общественно значимых мероприятиях и сопровождение их в период проведения таких мероприятий;
  • работы по воспитанию и содержанию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

Надбавки в размере до 200% начисляются за:

  • системную работу по обеспечению защиты прав и законных интересов детей из неблагополучных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работу с родителями
  • системную работу по организации питания обучающихся, оздоровления обучающихся, в том числе в каникулярный период;
  • работу с непрофессиональным (любительским) коллективом художественного творчества, которому присвоено звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь» или наименование «народный» («образцовый»);
  • консультирование инновационных проектов, реализуемых на базе учреждений образования;
  • работу с иностранными обучающимися;

300%-ные надбавки положены за:

  • участие в деятельности учебно-методических объединений, обновлении, разработке структурных элементов научно-методического обеспечения образования;
  • работу с одаренными и талантливыми обучающимися (подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах и других образовательных мероприятиях, и творческих конкурсах, организация, проведение указанных мероприятий);
  •  250 % буду доплачивать за сопровождение обучающихся продолжительностью свыше суток на образовательные мероприятия.

В Инструкции обозначены размеры надбавок и виды работ также для профессорско-преподавательского состава. Они составляют от 200% до 400%.

Еще важное о надбавках

  • Независимо от часов нагрузки, надбавки выплачиваются не менее, чем на учебную четверть (полугодие, семестр).
  • Если дополнительных работ несколько, то надбавки суммируются.
  • Надбавки утверждаются приказом руководителя.
  • Не входят в оклад, на них не начисляются премии и стимулирующие выплаты.
  • Не участвуют в формировании фонда материальной помощи.

Напомним, в сентябре 2018 года министр образования Игорь Карпенко в эфире программы «Контуры» пообещал поднять зарплату педагогам. Он заявил, что на 2019 и 2020 годы уже разработаны поэтапные шаги повышения заработной платы педагогов.

Какие именно шаги предусмотрены в этом направлении, министр тогда не уточнил, однако заметил, что «престиж профессии педагога складывается не только из уровня зарплаты». Педагог «рядом с родителями воспитывает подрастающее поколение».

О необходимости увеличить вдвое зарплату учителям Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей поездки в Слуцкий  16 февраля 2018 года. «По учителям будем разбираться серьезнейшим образом, — цитировала слова Лукашенко его пресс-служба. — Надо за будущую пятилетку и оставшееся время зарплату учителям удваивать. Это не популизм». Официальный лидер напомнил, что у работников детских садов, медсестер, работников культуры также маленькие зарплаты.

В 2017 году чиновники активно выполняют многочисленные приказы президента, касающиеся сферы образования. Так, ранее президент приказал изменить время начала учебного дня в школах, затем потребовал переписать учебники, позднее на совещании у президента обсуждался вопрос зарплат учителей, школьная форма и даже возврат к пятибалльной системе оценки знаний. 

 
 
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Надбавки работникам сферы образования устанавливаются в процентах от тарифной ставки первого разряда, утвержденной Советом Министров Республики Беларусь для...
 
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