За что и сколько будут доплачивать педагогам с января 2019-го?

Надбавки работникам сферы образования устанавливаются в процентах от тарифной ставки первого разряда, утвержденной Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций.
Инструкция о размерах, порядке и условиях установления надбавок педагогическим работникам бюджетных организаций опубликована на Национальном правовом портале.
Работы, за которые положены надбавки и размеры педагогам госучреждений (кроме лиц из числа профессорско-преподавательского состава)
150%-ные надбавки положены за следующие работы:
сопровождение обучающихся в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования при организации их подвоза;
за организацию участия обучающихся в региональных, республиканских, общественно значимых мероприятиях и сопровождение их в период проведения таких мероприятий;
работы по воспитанию и содержанию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
Надбавки в размере до 200% начисляются за:
системную работу по обеспечению защиты прав и законных интересов детей из неблагополучных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работу с родителями
системную работу по организации питания обучающихся, оздоровления обучающихся, в том числе в каникулярный период;
работу с непрофессиональным (любительским) коллективом художественного творчества, которому присвоено звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь» или наименование «народный» («образцовый»);
консультирование инновационных проектов, реализуемых на базе учреждений образования;
работу с иностранными обучающимися;
300%-ные надбавки положены за:
участие в деятельности учебно-методических объединений, обновлении, разработке структурных элементов научно-методического обеспечения образования;
работу с одаренными и талантливыми обучающимися (подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах и других образовательных мероприятиях, и творческих конкурсах, организация, проведение указанных мероприятий);
250 % буду доплачивать за сопровождение обучающихся продолжительностью свыше суток на образовательные мероприятия.
В Инструкции обозначены размеры надбавок и виды работ также для профессорско-преподавательского состава. Они составляют от 200% до 400%.
Еще важное о надбавках
Независимо от часов нагрузки, надбавки выплачиваются не менее, чем на учебную четверть (полугодие, семестр).
Если дополнительных работ несколько, то надбавки суммируются.
Надбавки утверждаются приказом руководителя.
Не входят в оклад, на них не начисляются премии и стимулирующие выплаты.
Не участвуют в формировании фонда материальной помощи.
Напомним, в сентябре 2018 года министр образования Игорь Карпенко в эфире программы «Контуры» пообещал поднять зарплату педагогам. Он заявил, что на 2019 и 2020 годы уже разработаны поэтапные шаги повышения заработной платы педагогов.
Какие именно шаги предусмотрены в этом направлении, министр тогда не уточнил, однако заметил, что «престиж профессии педагога складывается не только из уровня зарплаты». Педагог «рядом с родителями воспитывает подрастающее поколение».
О необходимости увеличить вдвое зарплату учителям Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей поездки в Слуцкий 16 февраля 2018 года. «По учителям будем разбираться серьезнейшим образом, — цитировала слова Лукашенко его пресс-служба. — Надо за будущую пятилетку и оставшееся время зарплату учителям удваивать. Это не популизм». Официальный лидер напомнил, что у работников детских садов, медсестер, работников культуры также маленькие зарплаты.
В 2017 году чиновники активно выполняют многочисленные приказы президента, касающиеся сферы образования. Так, ранее президент приказал изменить время начала учебного дня в школах, затем потребовал переписать учебники, позднее на совещании у президента обсуждался вопрос зарплат учителей, школьная форма и даже возврат к пятибалльной системе оценки знаний.