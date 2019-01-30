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На два месяца ареста осужден живодер из Гродно, которого искали по записям с камер за убийство кота
31.01.2019 13:19 — Новости Общества | Tut.by
На 2 месяца ареста осужден житель Гродно, который жестоко убил кота летом 2018-го. Об этом
Мужчина признан виновным по ст. 339−1 Уголовного кодекса (Жестокое обращение с животным) и осужден на 2 месяца ареста. Кроме того, ему назначено принудительное лечение от алкоголизма. Об этом изданию «Перспектива» рассказал старший помощник прокурора Гродно Георгий Смольский.
Оказалось, фигуранта и раньше привлекали к уголовной ответственности: за хулиганство, грабеж, кражу и угрозу убийством. На недавнем процессе вину он признал полностью.
Об этом случае стало известно от зоозащитников. Оказалось, в середине июля в районе Индурского шоссе мужчина отдыхал за гаражами и
Согласно Уголовному кодексу, за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание от штрафа или общественных работ и вплоть до 1 года лишения свободы.
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Его же будут принудительно лечить от алкоголизма.
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