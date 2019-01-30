﻿ На два месяца ареста осужден живодер из Гродно, которого искали по записям с камер за убийство кота. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На два месяца ареста осужден живодер из Гродно, которого искали по записям с камер за убийство кота

31.01.2019 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На 2 месяца ареста осужден житель Гродно, который жестоко убил кота летом 2018-го. Об этом сообщает региональная газета «Перспектива». Напомним, преступление запечатлели камеры наблюдения, это помогло отыскать подозреваемого.


Фото: vk.com/sledzhizni

Мужчина признан виновным по ст. 339−1 Уголовного кодекса (Жестокое обращение с животным) и осужден на 2 месяца ареста. Кроме того, ему назначено принудительное лечение от алкоголизма. Об этом изданию «Перспектива» рассказал старший помощник прокурора Гродно Георгий Смольский.

Оказалось, фигуранта и раньше привлекали к уголовной ответственности: за хулиганство, грабеж, кражу и угрозу убийством. На недавнем процессе вину он признал полностью.

Об этом случае стало известно от зоозащитников. Оказалось, в середине июля в районе Индурского шоссе мужчина отдыхал за гаражами и убил одного из бродячих котов: сначала душил, а потом разбил о ступеньки лестницы. Все записали камеры наблюдения. На тот момент, выяснили следователи, сам мужчина был пьян.

Согласно Уголовному кодексу, за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание от штрафа или общественных работ и вплоть до 1 года лишения свободы.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
«Летом станцуют с балетом Гедиминаса Таранды». Как в полесской глубинке готовят маленьких «балелин»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика