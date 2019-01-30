На два месяца ареста осужден живодер из Гродно, которого искали по записям с камер за убийство кота

На 2 месяца ареста осужден житель Гродно, который жестоко убил кота летом 2018-го. Об этом сообщает региональная газета «Перспектива». Напомним, преступление запечатлели камеры наблюдения, это помогло отыскать подозреваемого.



Фото: vk.com/sledzhizni

Мужчина признан виновным по ст. 339−1 Уголовного кодекса (Жестокое обращение с животным) и осужден на 2 месяца ареста. Кроме того, ему назначено принудительное лечение от алкоголизма. Об этом изданию «Перспектива» рассказал старший помощник прокурора Гродно Георгий Смольский.

Оказалось, фигуранта и раньше привлекали к уголовной ответственности: за хулиганство, грабеж, кражу и угрозу убийством. На недавнем процессе вину он признал полностью.

Об этом случае стало известно от зоозащитников. Оказалось, в середине июля в районе Индурского шоссе мужчина отдыхал за гаражами и убил одного из бродячих котов: сначала душил, а потом разбил о ступеньки лестницы. Все записали камеры наблюдения. На тот момент, выяснили следователи, сам мужчина был пьян.

Согласно Уголовному кодексу, за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание от штрафа или общественных работ и вплоть до 1 года лишения свободы.