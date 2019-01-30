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Житель Борисова незаконно организовал студию загара

31.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Борисова. Он подозревается в незаконной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 233 УК). Дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной Борисовским межрайонным отделом УДФР КГК по Минской области и Минску. "По данным правоохранителей, владелец фитнес-клуба в Борисове с апреля 2018 года по январь 2019-го организовал деятельность по оказанию физиотерапевтических услуг без наличия специального разрешения. Мужчина размещал информацию о предоставляемых услугах студии загара в социальных сетях, а также предлагал данные услуги клиентам тренажерного зала, - рассказала Татьяна Белоног. - Кроме того, он не предпринял меры для получения соответствующей лицензии на такой вид медицинской деятельности. Мужчина получил незаконный доход на сумму более Br8,5 тыс.". Подозреваемый дал признательные показания и на начальной стадии расследования перечислил указанную сумму в государственный бюджет. В рамках уголовного дела изъяты документы и иные носители информации, содержащие данные об указанной деятельности. Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования.

 
Теги: Минск
 
 
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Житель Борисова подозревается в незаконном оказании физиотерапевтических услуг, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна...
 
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