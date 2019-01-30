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Глава Минздрава: я сам возглавлю комиссию по борьбе с коррупцией

31.01.2019 13:58 — Новости Общества | БДГ  
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Борьба с коррупцией поставлена на главное место в работе ведомства и каждого учреждения здравоохранения. Определен также перечень лиц с наибольшими коррупционными рисками.

Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на итоговой коллегии ведомства 31 января.

«Нормативно урегулированы вопросы конфликта интересов в системе управления, контрольных и надзорных функций. Для незамедлительного принятия управленческих решений работу комиссии по противодействию коррупции в министерстве здравоохранения возглавлять буду лично я», - сказал министр.

По его словам, возросли требования к условиям, объемам и к качеству оказания медицинских услуг. Это связано с доступностью информации в интернете.

«Ежедневно в интернете и социальных сетях обсуждаются случаи оказания медицинской помощи. Чаще медицинские работники ограничиваются молчанием. Единицы берут на себя смелость высказываться в поддержку своих коллег и системы в целом. Реалии таковы, что здесь формируется мнение наиболее активного населения», – отмечается на сайте Минздрава.

Министр подчеркнул, что представителям ведомства необходимо научиться «работать с соцсетями». Нужно также постоянно анализировать обращения граждан, обеспечивать «немедленное реагирование» и решать «поднимаемые гражданами проблемы».

Малашко назвал 2018 год тяжелым для Министерства, а основной проблемой назвал коррупцию. Чиновник напомнил, что президент на сентябрьском совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения поставил задачу кардинальным образом изменить ситуацию в отрасли, искоренить коррупционные явления и основу для их возникновения.

Он отметил, что в отрасли проведен комплексный анализ по всем направлениям.

«Накопившиеся за годы проблемы, в том числе и по несовершенству нормативно-правовой базы, нашли свое разрешение в указе президента и 12 нормативно-правовых актах», - заявил Малашко.

Коррупционный скандал в сфере здравоохранения Беларуси вспыхнул в начале лета. Глава КГБ Валерий Вакульчик 25 июня заявил журналистам, что в сфере здравоохранения Беларуси раскрыта масштабная коррупционная схема. Он рассказал, что задержаны несколько фигурантов в медицинских кругах за взятки и уклонение уплаты от налогов. Среди них: директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров; глава предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак; начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак; начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов.

10 июля стало известно, что задержаны замминистра Игорь Лосицкий и директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий.

27 октября ГУБОПиК МВД задержало главу управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилу Реутскую по подозрению в получении взятки.

Тем временем вице-премьер Беларуси Василий Жарко заявил журналистам в парламенте, что в бытность министром здравоохранения он не подозревал о преступных схемах в этой сфере. «Если бы знал, то меры были бы приняты», – отметил он.

По делу о коррупции в системе здравоохранения задержаны не только врачи, но и поставщики медпрепаратов и лекарств. Среди них – крупнейший бизнесмен, директор компании «Искамед» Сергей Шакутин.

В октябре новый министр здравоохранения Валерий Малашко заверил, что в ведомстве работа по борьбе с коррупцией и профилактика ведется каждый день.

 
 
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Борьба с коррупцией поставлена на главное место в работе ведомства и каждого учреждения здравоохранения. Определен также перечень лиц с наибольшими...
 
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