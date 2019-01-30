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Глава Минздрава: я сам возглавлю комиссию по борьбе с коррупцией
31.01.2019 13:58 — Новости Общества | БДГ
Борьба с коррупцией поставлена на главное место в работе ведомства и каждого учреждения здравоохранения. Определен также перечень лиц с наибольшими коррупционными рисками.
Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на итоговой коллегии ведомства 31 января.
«Нормативно урегулированы вопросы конфликта интересов в системе управления, контрольных и надзорных функций. Для незамедлительного принятия управленческих решений работу комиссии по противодействию коррупции в министерстве здравоохранения возглавлять буду лично я», - сказал министр.
По его словам, возросли требования к условиям, объемам и к качеству оказания медицинских услуг. Это связано с доступностью информации в интернете.
«Ежедневно в интернете и социальных сетях обсуждаются случаи оказания медицинской помощи. Чаще медицинские работники ограничиваются молчанием. Единицы берут на себя смелость высказываться в поддержку своих коллег и системы в целом. Реалии таковы, что здесь формируется мнение наиболее активного населения», – отмечается на сайте Минздрава.
Министр подчеркнул, что представителям ведомства необходимо научиться «работать с соцсетями». Нужно также постоянно анализировать обращения граждан, обеспечивать «немедленное реагирование» и решать «поднимаемые гражданами проблемы».
Малашко назвал 2018 год тяжелым для Министерства, а основной проблемой назвал коррупцию. Чиновник напомнил, что президент на сентябрьском совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения поставил задачу кардинальным образом изменить ситуацию в отрасли, искоренить коррупционные явления и основу для их возникновения.
Он отметил, что в отрасли проведен комплексный анализ по всем направлениям.
«Накопившиеся за годы проблемы, в том числе и по несовершенству нормативно-правовой базы, нашли свое разрешение в указе президента и 12 нормативно-правовых актах», - заявил Малашко.
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10 июля стало известно, что
27 октября ГУБОПиК МВД
Тем временем вице-премьер Беларуси Василий Жарко
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Борьба с коррупцией поставлена на главное место в работе ведомства и каждого учреждения здравоохранения. Определен также перечень лиц с наибольшими...
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