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Общежития студгородка в Минске из-за Европейских игр покинут 4 тысячи студентов

31.01.2019 14:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Примерно четырем тысячам студентов придется покинуть общежития Студенческой деревни из-за Европейских игр, которые пройдут в Минске. Освободить общежития нужно до 1 февраля.


Снимок использован для иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Раньше сообщалось, что участники Европейских игр (они пройдут в июне этого года) разместятся в Студенческой деревне. Из общежитий временно выселят студентов пяти вузов: БГУ, БГМУ, БГУИР, БГПУ, МГЛУ. Сегодня об этом переселении рассказали подробнее.

Переезд коснется около четырех тысяч студентов.

— Часть студентов педагогического университета и БГМУ уже переехали, другие вузы тоже планово переедут, — рассказал начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Эдуард Томильчик.

Студенты переедут в другие общежития своих вузов или общежития сторонних организаций. По словам Томильчика, ситуацию контролирует министерство образование и ректоры вузов.

— Чтобы создать наиболее комфортные условия для проживания и обучения, сместят образовательный процесс. Некоторые студенты будут проходить производственную практику по месту жительства, часть студентов переведут на дистанционное обучение и они будут проживать по месту регистрации. Отдельные студенты к этому времени закончат свое обучение, — отметил Эдуард Томильчик. — Магистранты и аспиранты, проживающие в этих общежитиях, будут переведены на индивидуальный график обучения… Где-то, может быть, будут трудности, ведь наши студенты переезжают из самых благоустроенных общежитий в том числе в общежития коридорного типа, но это трудности временные. Все это делается для проведения большого яркого мероприятия, которое, может быть, даже у тех же студентов будет раз в жизни.

Впрочем, TUT.BY уже писал, что не все студенты довольны условиями переезда. Например, студенты МГЛУ рассказывали, что в общежитии № 2 на улице Слесарной, 35 многие столкнулись с уплотнением: в комнаты, где уже проживало по четыре человека, ставят пятую кровать. Она предназначена для тех, кого переселяют из Студенческой деревни.

По словам представителя Министерство образования, большинство студентов с пониманием относятся к происходящему, осознавая «значимость европейских игр и для Республики Беларусь, и для учащейся молодежи», а о необходимости переезда молодежь предупреждали за полгода.

— Хочется добавить, что общежития Студенческой деревни будут реновированы, доведены практически до уровня трехзвездочных гостиниц. Так что студенты после европейских игр вернутся в гораздо более комфортные условия, — добавил начальник управления по маркетингу фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Максим Кошкалда.

Европейские игры — международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Соревнования в 10 из 15 видов спорта на Европейских играх в Минске будут квалификационными к Олимпийским играм-2020.

 
Теги: Минск
 
 
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