|
Общежития студгородка в Минске из-за Европейских игр покинут 4 тысячи студентов
31.01.2019 14:02 — Новости Общества | Tut.by
Примерно четырем тысячам студентов придется покинуть общежития Студенческой деревни из-за Европейских игр, которые пройдут в Минске. Освободить общежития нужно до 1 февраля.
Раньше
Переезд коснется около четырех тысяч студентов.
— Часть студентов педагогического университета и БГМУ уже переехали, другие вузы тоже планово переедут, — рассказал начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Эдуард Томильчик.
Студенты переедут в другие общежития своих вузов или общежития сторонних организаций. По словам Томильчика, ситуацию контролирует министерство образование и ректоры вузов.
— Чтобы создать наиболее комфортные условия для проживания и обучения, сместят образовательный процесс. Некоторые студенты будут проходить производственную практику по месту жительства, часть студентов переведут на дистанционное обучение и они будут проживать по месту регистрации. Отдельные студенты к этому времени закончат свое обучение, — отметил Эдуард Томильчик. — Магистранты и аспиранты, проживающие в этих общежитиях, будут переведены на индивидуальный график обучения… Где-то, может быть, будут трудности, ведь наши студенты переезжают из самых благоустроенных общежитий в том числе в общежития коридорного типа, но это трудности временные. Все это делается для проведения большого яркого мероприятия, которое, может быть, даже у тех же студентов будет раз в жизни.
Впрочем, TUT.BY уже писал, что не все студенты довольны условиями переезда. Например, студенты МГЛУ
По словам представителя Министерство образования, большинство студентов с пониманием относятся к происходящему, осознавая «значимость европейских игр и для Республики Беларусь, и для учащейся молодежи», а о необходимости переезда молодежь предупреждали за полгода.
— Хочется добавить, что общежития Студенческой деревни будут реновированы, доведены практически до уровня трехзвездочных гостиниц. Так что студенты после европейских игр вернутся в гораздо более комфортные условия, — добавил начальник управления по маркетингу фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Максим Кошкалда.
Европейские игры — международные комплексные
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программы обучения пересмотрят, некоторых студентов переведут на домашнее обучение
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)