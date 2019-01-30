|
В Могилеве с 1 февраля звонить коммунальникам будут по единому номеру 115
31.01.2019 13:56 — Новости Общества | Tut.by
Звонить коммунальникам в Могилеве с 1 февраля нужно будет по единому номеру 115. Это номер диспетчерской службы, на который можно оставить заявку, в том числе пожаловаться на ненадлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг,
— Задача диспетчерских служб предприятий ЖКХ — зарегистрировать заявку, передать ее ответственному исполнителю для выполнения, проконтролировать выполнение работ и соблюдение установленных сроков, сообщить заявителю о результате, — уточняют коммунальники.
Портал 115.бел
Портал 115.бел создан для того, чтобы горожанам и службам ЖКХ было проще взаимодействовать. Схема такая: пользователь регистрируется на сайте, размещает запрос, который после модерации направляется в подразделения горисполкома или городским службам для выполнения.
Пользователь после отправки запроса может видеть статус его обработки и результат выполненной работы в формате изображений «было — стало».
В Кричеве портал 115.бел работает с весны 2018 года. За это время принято 126 запросов, решено 73 проблемы. Например, установили еще одну скамью на улице Щорса, отремонтировали столы под зонтиками на берегу озера, уличные фонари и дорогу на улице Гусаковского и др.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это номер диспетчерской службы, на который можно оставить заявку, в том числе пожаловаться на ненадлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)