В Могилеве с 1 февраля звонить коммунальникам будут по единому номеру 115

Звонить коммунальникам в Могилеве с 1 февраля нужно будет по единому номеру 115. Это номер диспетчерской службы, на который можно оставить заявку, в том числе пожаловаться на ненадлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг, сообщает управление коммунальных предприятий.



Фото с сайта minsknews.by

— Задача диспетчерских служб предприятий ЖКХ — зарегистрировать заявку, передать ее ответственному исполнителю для выполнения, проконтролировать выполнение работ и соблюдение установленных сроков, сообщить заявителю о результате, — уточняют коммунальники.

Портал 115.бел заработал в Могилеве в конце декабря 2018 года. Сначала — в тестовом режиме. Сейчас, спустя месяц, на сайте указано, что могилевчане оставили заявки о 267 проблемах, из которых 99 уже решено. Правда, отчет есть лишь по одной — вход в подъезд дома № 11а на улице Актюбинской очистили от бумажных объявлений. И в контактах все еще не указан e-mail, на который можно отправлять вопросы для ЖКХ Могилева, касающиеся запросов.

Портал 115.бел создан для того, чтобы горожанам и службам ЖКХ было проще взаимодействовать. Схема такая: пользователь регистрируется на сайте, размещает запрос, который после модерации направляется в подразделения горисполкома или городским службам для выполнения.

Пользователь после отправки запроса может видеть статус его обработки и результат выполненной работы в формате изображений «было — стало».

В Кричеве портал 115.бел работает с весны 2018 года. За это время принято 126 запросов, решено 73 проблемы. Например, установили еще одну скамью на улице Щорса, отремонтировали столы под зонтиками на берегу озера, уличные фонари и дорогу на улице Гусаковского и др.

Напомним, портал 115.бел изначально создавался для отправки запросов, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства Минска. Он начал функционировать в ноябре 2015 года. С июля 2017 года им стали пользоваться также жители Витебска, нынешней весной — Солигорска и Кричева. В июле 2018 года очередь дошла до жителей некоторых городов Гродненской области.