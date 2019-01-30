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Задерживается несколько рейсов из Европы в Минск

31.01.2019 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Самолеты, которые 31 января днем должны были прилететь в Национальный аэропорт, задерживаются. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным на табло, к обеду четверга задерживалось минимум пять рейсов. Так, например, самолет «Белавиа», который должен был прилететь из Риги в 14.40, в Беларуси ожидается в 20.00. Борт из Варшавы планирует приземлиться в 15.30. По расписанию же он должен был быть в 15.05.


Скриншот с сайта airport.by.

Кроме того, задерживаются рейсы из Брюсселя, Кишинева и Амстердама.

 
 
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Самолеты, которые 31 января днем должны были прилететь в Национальный аэропорт, задерживаются.
 
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