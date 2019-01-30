Задерживается несколько рейсов из Европы в Минск

Самолеты, которые 31 января днем должны были прилететь в Национальный аэропорт, задерживаются. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным на табло, к обеду четверга задерживалось минимум пять рейсов. Так, например, самолет «Белавиа», который должен был прилететь из Риги в 14.40, в Беларуси ожидается в 20.00. Борт из Варшавы планирует приземлиться в 15.30. По расписанию же он должен был быть в 15.05.



Скриншот с сайта airport.by.

Кроме того, задерживаются рейсы из Брюсселя, Кишинева и Амстердама.