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Задерживается несколько рейсов из Европы в Минск
31.01.2019 13:51 — Новости Общества | Tut.by
Самолеты, которые 31 января днем должны были прилететь в Национальный аэропорт, задерживаются. Информация об этом
По данным на табло, к обеду четверга задерживалось минимум пять рейсов. Так, например, самолет «Белавиа», который должен был прилететь из Риги в 14.40, в Беларуси ожидается в 20.00. Борт из Варшавы планирует приземлиться в 15.30. По расписанию же он должен был быть в 15.05.
Кроме того, задерживаются рейсы из Брюсселя, Кишинева и Амстердама.
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Самолеты, которые 31 января днем должны были прилететь в Национальный аэропорт, задерживаются.
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