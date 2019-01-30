Судимость и аморальный образ жизни. Кто из многодетных теперь не сможет получить орден Матери

Законодатели внесли изменения и дополнения в Закон «О государственных наградах Республики Беларусь» , сообщает pravo.by. Среди нововведений — моменты, связанные с орденом Матери. В документе подробно прописали, кто из женщин не сможет претендовать на награду. Это, например, судимые и частые нарушительницы общественного порядка.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В новом документе появилась строка «не представляются к награждению орденом Матери». Здесь подробно прописали, кто из многодетных мам не может получить награду. Среди них — женщины, у которых есть судимость, а также те, кто ведет аморальный образ жизни и плохо выполняет обязанности по воспитанию и содержанию детей.

Кроме того, в список тех, кому не положена награда, входят матери:

лишенные родительских прав (восстановленные в родительских правах);

бывшие усыновители (удочерители), если усыновление (удочерение) было отменено;

неоднократно (два и более раза) привлекавшиеся к «административке» за правонарушения против общественного порядка и общественной нравственности. При условии, что срок по взысканию не истек.

Еще одно нововведение: женщины, которые усыновили (удочерили) ребенка или детей, могут претендовать на орден Матери спустя пять лет с даты их (его) усыновления (удочерения).

Прописали специалисты и момент с подачей ходатайства о награждении. Теперь начинать процесс можно не позднее шести месяцев со дня, когда появляются основания для награждения. Делается это в соответствии с регистрацией женщины по месту жительства (пребывания).