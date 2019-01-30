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Судимость и аморальный образ жизни. Кто из многодетных теперь не сможет получить орден Матери
31.01.2019 15:00 — Новости Общества | Tut.by
Законодатели
В новом документе появилась строка «не представляются к награждению орденом Матери». Здесь подробно прописали, кто из многодетных мам не может получить награду. Среди них — женщины, у которых есть судимость, а также те, кто ведет аморальный образ жизни и плохо выполняет обязанности по воспитанию и содержанию детей.
Кроме того, в список тех, кому не положена награда, входят матери:
Еще одно нововведение: женщины, которые усыновили (удочерили) ребенка или детей, могут претендовать на орден Матери спустя пять лет с даты их (его) усыновления (удочерения).
Прописали специалисты и момент с подачей ходатайства о награждении. Теперь начинать процесс можно не позднее шести месяцев со дня, когда появляются основания для награждения. Делается это в соответствии с регистрацией женщины по месту жительства (пребывания).
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Законодатели внесли изменения и дополнения в Закон «О государственных наградах Республики Беларусь». Среди нововведений - моменты, связанные с орденом Матери.
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