Минтруда работает над совершенствованием поддержки семей с детьми - Костевич

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31 января, Кобрин /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты Беларуси работает над совершенствованием материальной поддержки семей с детьми. Об этом сегодня заявила в Кобрине глава ведомства Ирина Костевич во время встречи с трудовым коллективом СООО "ПП Полесье", передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметила, что рассматривается вопрос о продлении программы семейного капитала, которая заканчивает свое действие в текущем году. "Есть предложение, чтобы при рождении третьего и последующих детей дать возможность размораживать семейный капитал для строительства, приобретения жилья. Потому что это один из приоритетов для семей. Что касается пособий, Беларусь - одна из немногих стран в мире, которая имеет трехлетний оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. В то же время мы видим нишу, где можно усовершенствовать эту материальную поддержку. Работаем сегодня над пересмотром пособий по рождению детей", - отметила Ирина Костевич.

На встрече с министром работники кобринского "Полесья" задавили вопросы, касающиеся социальной защиты, трудовых отношений, оплаты больничных, содействия занятости. Также обсуждалась тема пенсионного обеспечения. По мнению Ирины Костевич, в Беларуси нужно развивать добровольную пенсионную накопительную систему. "У нас работает этот механизм. Но пока на накопительное пенсионное обеспечение пошли 4% работающих граждан, больше оно получило распространение среди крупных предприятий", - сказала она.

Кроме того, во время рабочей поездки в Брестскую область министр труда и социальной защиты посетила открывшийся после реконструкции Кобринский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, ознакомилась с работой других объектов социальной сферы района.-0-