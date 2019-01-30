В Бресте опять потерялся пес, который полгода ездил в автобусах, чтобы найти своих хозяев

Потерявшийся пес по кличке Барон около полугода катался в брестских автобусах в надежде найти своих хозяев. 16 января его обнаружили волонтеры и передали законным владельцам. Две недели спустя пес вновь пропал . Об этом сообщила TUT.BY его хозяйка Елена.



Фото: Onlinebrest.by

По словам женщины, 30 января вечером ее муж вывел Барона на прогулку. Собака сорвалась с поводка и убежала.

— Он у нас убегает. Никак не можем понять почему, — рассказала Елена.

Волонтеры разместили фотографию пропавшей собаки в интернете . После этого Елене позвонила девушка, которая сообщила, что видела похожего пса в районе Партизанского проспекта, возле четвертой гимназии.

Сегодня вечером семья Елены вновь организует поиски. В Брестский автобусный парк она пока не обращалась.

Напомним, Барон вернулся к своим хозяевам 16 января после почти шестимесячного отсутствия . Питомца семья потеряла по дороге в деревню — он выскочил во время остановки. Было это уже за городом. Собаку звали, но она не возвращалась и не откликалась. Так и уехали без нее, писала «Брестская газета».

Пес катался по автобусному маршруту № 37, на котором раньше ездил с хозяевами. Наверное, искал по запаху. Судя по рассказам очевидцев, на короткое время прибивался к другим людям, а потом вновь отправлялся на поиски. А когда уже с хозяевами приехал в свой район, то пошел прямиком к своей квартире.