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В Бресте опять потерялся пес, который полгода ездил в автобусах, чтобы найти своих хозяев
31.01.2019 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Потерявшийся пес по кличке Барон около полугода катался в брестских автобусах в надежде найти своих хозяев. 16 января его обнаружили волонтеры и передали законным владельцам. Две недели спустя
По словам женщины, 30 января вечером ее муж вывел Барона на прогулку. Собака сорвалась с поводка и убежала.
— Он у нас убегает. Никак не можем понять почему, — рассказала Елена.
Волонтеры разместили фотографию
Сегодня вечером семья Елены вновь организует поиски. В Брестский автобусный парк она пока не обращалась.
Напомним, Барон вернулся к своим хозяевам 16 января после почти
Пес катался по автобусному маршруту № 37, на котором раньше ездил с хозяевами. Наверное, искал по запаху. Судя по рассказам очевидцев, на короткое время прибивался к другим людям, а потом вновь отправлялся на поиски. А когда уже с хозяевами приехал в свой район, то пошел прямиком к своей квартире.
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Дома он пробыл всего две недели.
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