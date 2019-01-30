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Движение на участке улицы Жуковского закроют на две недели из-за строительства метро

31.01.2019 16:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Улицу Жуковского на участке между улицами Могилевской и Воронянского временно закроют. Это связано со строительством 3-й линии метро, сообщает «Столичный транспорт и связь».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Улицу Жуковского на указанном участке закроют с 2 по 15 февраля. На это время работа пассажирского транспорта изменится.

— Автобусы маршрутов № 24 на участке от улицы Мясникова до разворотного кольца Воронянского пойдут по улицам Московская, Чкалова, Воронянского в обоих направлениях, со всеми остановками на изменяемом участке.

— Автобусы маршрутов № 65, 1146-ТК, 1346-ТК в направлении Городского Вала поедут от улицы Аэродромной по Володько, Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого и дальше по маршрутам, со всеми остановками на изменяемом участке. В направлении Лошицы — по улицам Толстого, Могилевской, Аранской, Маяковского и дальше по маршруту, с остановками «Микрорайон Чкаловский», «Могилевская», «Денисовская».

— Движение автобусов маршрутов № 4Д, 1024-ТК от остановки «Воронянского» организуется по улицам Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого и дальше по маршрутам, со всеми остановками на изменяемом участке.

 
 
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Улицу Жуковского на участке между улицами Могилевской и Воронянского временно закроют. Это связано со строительством 3-й линии метро, сообщает «Столичный...
 
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