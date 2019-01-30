﻿ Минчанин: «В троллейбусе ударил разряд тока, как молния». «Минсктранс» говорит, что опасности нет. 21.by
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Минчанин: «В троллейбусе ударил разряд тока, как молния». «Минсктранс» говорит, что опасности нет

31.01.2019 16:18 — Новости Общества | Tut.by  
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«С потолка троллейбуса прямо в пол ударил сильный разряд тока, похожий на удар молнии», — рассказывает минчанин, который вечером 23 января ехал в троллейбусе. «Минсктранс» говорит, что неисправность не опасна.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Гладкий

В редакцию обратился минчанин Дмитрий Симонов. Он рассказал, как вечером 23 января ехал в троллейбусе № 58. Когда троллейбус проезжал между остановками Тимирязева и Панфилова, в салоне прошел разряд тока.

— С потолка троллейбуса около средних дверей в пол ударил сильный разряд тока, похожий на удар молнии. Раздался громкий звук. Троллейбус был не сильно наполнен, и мы с многими людьми выскочили из троллейбуса на первой же остановке.

Троллейбус поехал дальше. На следующий день пассажир обратился на горячую линию, ему подтвердили, что троллейбус сломался.

— Потом мне позвонили из ремонтного депо и сказали, что поломка была серьезная. Троллейбус осмотрели, говорят, что там выбило автоматы — его сняли с линии.

«Минсктранс» ответил на запрос TUT.BY, письмо пришло с подписью руководителя предприятия Леонтия Папенка.

«При работе на линии в троллейбусе возникла техническая неисправность системы электроотопления салона, в результате сработал автоматический выключатель, — отметили на предприятии. — При отключении автоматического выключателя, возможно, образовалась искра».

В письме сказано, что троллейбус съехал с линии и отправился в парк на ремонт. Потом транспорт проверили работники отдела технического контроля и пустили на линию.

«Неисправность не представляет опасности для пассажиров», — пишет «Минсктранс».

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«Минсктранс» не отрицает факт поломки, но говорит, что неисправность не представляет опасности для пассажиров.
 
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