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В центральной районной больнице состоялась встреча трудового коллектива с заместителем председателя райисполкома Геннадием Вамбриковым

31.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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В рамках встреч с трудовыми коллективами и населением по месту жительства заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков встретился с коллективом Буда-Кошелевской центральной районной больницы. В мероприятии принял участие заместитель прокурора района Антон Бобылев.

В центральной районной больнице состоялась встреча трудового коллектива с заместителем председателя райисполкома Геннадием Вамбриковым

Темой для обсуждения стал вопрос противодействия коррупции в системе здравоохранения. Геннадий Анатольевич подчеркнул, что данная  проблема находится под особым контролем. Присутствовавшим была доведена информация по имеющимся фактам коррупции в медицинской среде. Заместитель прокурора района рассказал о механизмах противодействия коррупции и юридической ответственности за данный вид преступления.

Встреча прошла в формате двустороннего диалога. Все желающие могли задать интересующие вопросы и получить квалифицированные ответы.

В центральной районной больнице состоялась встреча трудового коллектива с заместителем председателя райисполкома Геннадием Вамбриковым

В центральной районной больнице состоялась встреча трудового коллектива с заместителем председателя райисполкома Геннадием Вамбриковым
В центральной районной больнице состоялась встреча трудового коллектива с заместителем председателя райисполкома Геннадием Вамбриковым
В центральной районной больнице состоялась встреча трудового коллектива с заместителем председателя райисполкома Геннадием Вамбриковым

Светлана МЕДВЕДЕВА.

Фото автора.

 
 
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В рамках встреч с трудовыми коллективами и населением по месту жительства заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков встретился с...
 
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