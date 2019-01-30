В центральной районной больнице состоялась встреча трудового коллектива с заместителем председателя райисполкома Геннадием Вамбриковым

В рамках встреч с трудовыми коллективами и населением по месту жительства заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков встретился с коллективом Буда-Кошелевской центральной районной больницы. В мероприятии принял участие заместитель прокурора района Антон Бобылев.





Темой для обсуждения стал вопрос противодействия коррупции в системе здравоохранения. Геннадий Анатольевич подчеркнул, что данная проблема находится под особым контролем. Присутствовавшим была доведена информация по имеющимся фактам коррупции в медицинской среде. Заместитель прокурора района рассказал о механизмах противодействия коррупции и юридической ответственности за данный вид преступления.

Встреча прошла в формате двустороннего диалога. Все желающие могли задать интересующие вопросы и получить квалифицированные ответы.













Светлана МЕДВЕДЕВА.

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