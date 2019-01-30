В Костюковичском районе «угнали» лошадь

Милиционеры по горячим следам раскрыли похищение лошади с фермы в Костюковичском районе. «Угонщиком» оказался 56-летний нетрезвый местный житель, который проник в сарай и, оседлав лошадь, уехал на ней.
Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками милиции. В ходе допроса мужчина рассказал, что собирался продать животное в России. К слову, балансовая стоимость лошади — более 970 рублей.
Лошадь вернули собственнику, а похититель обвинен в краже, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Как сообщил Следственный комитет в своем телеграм-канале, с начала 2019 года возбуждено уже четыре уголовных дела о хищении животных.
Источник: agronews.com
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Милиционеры по горячим следам раскрыли похищение лошади с фермы в Костюковичском районе. «Угонщиком» оказался 56-летний нетрезвый местный житель, который проник