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Отдел внутренних дел Костюковичского райисполкома проводит работу по отбору кандидатов для поступления

31.01.2019 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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В целях совершенствования системы подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь в 2019 году отдел внутренних дел Костюковичского райисполкома проводит работу по отбору кандидатов для поступления: 

в учреждение образования «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (г. Минск) из числа несовершеннолетних граждан Республики Беларусь мужского пола, которые в 2019 году завершат обучение в VI классе на II ступени общего среднего образования.

Прием в лицей осуществляется по конкурсу по результатам сдачи вступительных испытаний (русский или белорусский язык – диктант, математика – контрольная работа), с учетом результатов медицинского освидетельствования и уровня физической подготовки. Кандидаты, зачисленные в лицей, находятся на полном государственном обеспечении.

Прием документов осуществляется до 1 мая 2019 года.

В государственное учреждение образования «Могилевское областное кадетское училище» в  8  класс на 2019\2020 учебный год принимаются граждане Республики Беларусь мужского пола, годные к обучению по состоянию здоровья.

Зачисление осуществляется на конкурсной основе с учетом результатов психологического отбора, проверки уровня физической подготовки, письменных вступительных испытаний по русскому или белорусскому языку (по выбору кандидата – диктант), математике (контрольная работа).

Без письменных вступительных экзаменов при положительных результатах психологического отбора и проверки уровня физической подготовки зачисляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Во время обучения учащиеся обеспечиваются бесплатно четырехразовым питанием, форменным обмундированием, проживанием.

Выпускники, закончившие кадетское училище с отметками 7 (семь) и выше баллов по всем предметам учебного плана, при поступлении в учреждения образования Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета зачисляются без вступительных испытаний.

Вне конкурса при наличии в аттестате об общем среднем образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных испытаний зачисляются выпускники кадетского училища при успешной сдаче централизованного тестирования.

Прием документов осуществляется до 1 мая 2019 года.

Для получения высшего образования проводится набор в Академию МВД Республики Беларусь по специальности «Правоведение» со специализациями «оперативно-розыскная деятельность» и «административно-правовая деятельность», и по специальности «Экономическое право» со специализацией «оперативно-розыскная деятельность»;

Могилевский институт МВД Республики Беларусь по специальностям «Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности», «Правовое обеспечение общественной безопасности».

Прием документов осуществляется до 15 апреля 2019 года.

Также, отдел внутренних дел Костюковичского райисполкома принимает на службу в органы внутренних дел лиц мужского пола, в возрасте до 27 лет, имеющих профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование, прошедших воинскую службу, имеющих хорошую физическую подготовку и способность по своим морально-деловым качествам, уровню образования, выполнять задачи, возлагаемые на сотрудника органов внутренних дел.

Более подробную информацию о порядке поступления в учреждения образования и прохождению службы Вы можете получить в группе кадров Костюковичского РОВД (каб.№239, 242) либо по телефону 54795.

2 февраля 2019 года в 10.30 учреждение образования «Академия МВД Республики Беларусь» проводит День открытых дверей по адресу: г.Минск,   пр-т Машерова, д.6.

8 февраля 2019 года в 14.30 учреждение образования «Могилевский институт МВД Республики Беларусь» проводит День открытых дверей по адресу: г.Могилев, ул.Крупской, д.67.

Приглашаем учащихся 11 классов учреждений образования г.Костюковичи и Костюковичского района принять участие в данном мероприятии.

Более подробную информацию Вы можете получить в группе кадров Костюковичского РОВД (каб.№239, 242) либо по телефону 54795.

 

Мария МЕЖЕННАЯ,

старший инспектор ГК ОВД

Костюковичского райисполкома.

 

 

 

 

 

 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В целях совершенствования системы подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь в 2019 году отдел внутренних дел Костюковичского райисполкома
 
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