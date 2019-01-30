Бывшему «морозовцу», который выбивал долги как в 90-х, в Гомеле дали 9 лет особого режима

В Гомеле вынесли приговор бывшему «морозовцу», который бандитскими методами пытался выбить чужой долг, сообщает «Гомельская праўда».





Суд признал обвиняемого виновным в вымогательстве, совершенном повторно, под угрозой убийства и причинения тяжкого телесного повреждения с целью получения имущественной выгоды в крупном размере, а также в принуждении к выполнению обязательств. В его действиях признали наличие особо опасного рецидива. Обвиняемому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в условиях особого режима с конфискацией имущества.

Согласно материалам дела, в августе 2018 года уроженец Пинска обратился к обвиняемому за помощью по возврату долга в пять тысяч долларов. Гомельчанин навестил должника по месту жительства, представился членом вооруженной преступной банды Морозова, действовавшей некогда на Гомельщине. Угрожал применить физическое насилие к должнику и его родственникам, требовал 15 тысяч долларов. В следующий вечер должник и обвиняемый встретились на площади Восстания в Гомеле. Для придания большей убедительности своим угрозам бывший участник преступной организации принес на встречу пистолет и экземпляр приговора Верховного суда Беларуси 2006 года по обвинению его и остальных «морозовцев». К слову, мужчина действительно был ранее судим за участие в преступной организации, мошенничество, грабеж, кражу, вымогательство.