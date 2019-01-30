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Бывшему «морозовцу», который выбивал долги как в 90-х, в Гомеле дали 9 лет особого режима
31.01.2019 17:32 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле вынесли приговор бывшему «морозовцу», который бандитскими методами пытался выбить чужой долг,
Суд признал обвиняемого виновным в вымогательстве, совершенном повторно, под угрозой убийства и причинения тяжкого телесного повреждения с целью получения имущественной выгоды в крупном размере, а также в принуждении к выполнению обязательств. В его действиях признали наличие особо опасного рецидива. Обвиняемому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в условиях особого режима с конфискацией имущества.
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В его действиях признали наличие особо опасного рецидива. Обвиняемому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в условиях особого режима с...
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