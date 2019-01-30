Самозанятым лицам. Просто о государственном социальном страховании

Данная возможность предоставлена Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 г. № 500 «О государственном социальном страховании». Ранее у них такой возможности не было, и указанные граждане могли рассчитывать только на социальную пенсию.

Введение данной нормы является весьма актуальным с учетом происходящих изменений в пенсионном законодательстве в части повышения пенсионного возраста и увеличения требуемого стажа работы с уплатой взносов.

Что нужно сделать самозанятому лицу, чтобы уплачивать обязательные страховые взносы?

Прежде всего, нужно стать на учет в районном отделе Фонда по месту своего жительства (адреса и контактные данные районных отделов фонда можно найти на данном сайте в разделе «Территориальные органы Фонда»).

Для этого необходимо:

прийти в районный отдел Фонда по месту своего жительства;

предъявить документ удостоверяющий личность и копию квитанции об уплате единого налога (или иной документ, подтверждающий осуществление деятельности, не относящейся к предпринимательской);

написать заявление о постановке на учет (бланк заявления выдаст сотрудник Фонда).

Например.

Физическое лицо, проживающее в Первомайском районе г.Минска, оказывает парикмахерские услуги и уплачивает единой налог. В случае изъявления желания уплачивать взносы на пенсионное страхование, данное физическое лицо должно обратиться в Первомайский районный отдел Минского городского управления Фонда с паспортом и документом, подтверждающим уплату налога. В отделе нужно будет заполнить заявление о постановке на учет.

Вторым шагом станет непосредственно уплата взносов. При этом уплачивать их можно еженедельно, ежемесячно или один раз в год, – по выбору гражданина.

Размер взносов составляет 29 процентов от суммы дохода, заявленного самозанятым самостоятельно. Главное – заявленная сумма дохода не может быть меньше минимальной заработной платы (с 1 января 2019 г. – 330 рублей).

Кроме того, самозанятые лица вправе уплачивать обязательные страховые взносы только за периоды осуществления деятельности.

Окончательный расчет за предыдущий год необходимо произвести

не позднее 1 марта.

Самозанятые лица должны понимать, что заявленный ими доход и будет учтен при исчислении пенсии, а периоды уплаты взносов включены в стаж для её назначения.

Например.

Физическое лицо в период с января по май и с сентября по декабрь занималось репетиторством и за данный период произвело уплату страховых взносов исходя из размеров минимальной заработной платы. В таком случае и в страховой стаж ему будет включено 9 месяцев, а для расчета пенсии принята минимальная заработная плата.

Каким образом можно осуществлять платежи?

Платежи самозанятыми лицами могут осуществляться наличными денежными средствами в кассы банков, а также с использованием платежно-справочных терминалов, инфокиосков, интернет-банкинга, мобильного банкинга, банкомата, устройств приема наличных денег (cash-in) и других пунктов банковского обслуживания, подключенных к системе ”Расчет“ (ЕРИП) (подробная инструкция доступна по ссылке: https://ssf.gov.by/ru/erip-ru/ ).

Как отмечалось выше, самозанятые лица вправе уплачивать обязательные страховые взносы только за периоды осуществления своей деятельности.

Периоды осуществления и (или) неосуществления деятельности и суммы уплаченных взносов отражаются самозанятыми лицами в документах персонифицированного учета, а именно в индивидуальных сведения по форме ПУ-3 (далее – ПУ-3).

Заполнить указанную форму можно с помощью специального программного комплекса (Ввод ДПУ) предназначенного для подготовки документов персонифицированного учета (программный комплекс можно скачать по ссылке: https://ssf.gov.by/ru/po-fonda-ru/ ).

При возникновении сложностей с заполнением формы ПУ-3 самозанятому лицу всегда помогут в органах Фонда.

Что касается сроков предоставления формы ПУ-3, то она предоставляются в органы Фонда один раз в год, не позднее 31 марта за предыдущий год.

Документы могут быть предоставлены в электронном формате (с приложением распечатанных документов на бумажном носителе, подписанных самозанятым лицом) в районный отдел Фонда по месту постановки на учет, а также в виде электронного документа, заверенного электронно-цифровой подписью. Электронные документы могут представляться с использованием сети Интернет путем обращения на web-портал Фонда ( http://portal.ssf.gov.by ).

Справочно.

Подтверждение стажа и заработка для назначения пенсии с 01.01.2003 осуществляется на основании сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица.

Информацию, содержащуюся в индивидуальном лицевом счете, можно получить в органе Фонда при обращении с документом, удостоверяющим личность и страховым свидетельством государственного социального страхования, заполнив заявление.

Таким образом, для формирования пенсионного будущего самозанятому лицу необходимо:

- стать на учет в орган фонда по месту жительства;

- уплачивать обязательные страховые взносы – окончательный расчет за предыдущий год необходимо производить не позднее 1 марта;

- представлять документы персонифицированного учета ежегодно не позднее 31 марта.