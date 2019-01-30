Будь бдителен. Вор может быть рядом!

Рекомендации по самостоятельному оборудованию домов (садовых товариществах и дачных кооперативах) средствами сигнализации в автономном режиме включают в себя:

- рекомендации по инженерно-технической укрепленности домов в садовых товариществах и дачных кооперативах,

- тактика применения технических средств и систем охраны (далее – ТСО);

- особенности монтажа технических средств и систем охраны.

Под инженерно-технической укрепленностю понимается свойство жилых домов (помещений) (строительных и других конструкций зданий, различных устройств), характеризующее их способность противодействовать несанкционированному проникновению, взлому и другим противоправным действиям. Рекомендации по укрепленности наружных дверей: оборудованы не менее двумя врезными (накладными) замками, установленными на расстоянии не менее 300 мм друг от друга или одним врезным (накладным) и одним навесным замками; двухстворчатые дверные конструкции должны оборудоваться двумя стопорными задвижками (шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижней частях одного дверного полотна. Наружные люки и роллеты по прочности должны быть аналогичны наружным дверям и закрываться на замки либо изнутри на задвижки, накладки и другие устройства.

2.2.Рекомендации по укрепленности наружного остекления:

Окна быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающиеся устройства;

обеспечивать надежную защиту помещений и обладать достаточным классом защиты к разрушающим воздействиям.

При оборудовании наружных оконных конструкций металлическими решетками их предпочтительно устанавливать с внутренней стороны помещения или между рамами.

Под тактикой оборудования ТСО понимается комплекс мер по использованию технических средств охраны, направленный на обеспечение срабатывания сигнализации при попытках проникновения через любое из уязвимых мест. Минимальные конфигурации оборудования, рекомендуемые для отдельно стоящих домов, находящихся в садовых товариществах и дачных кооперативах: на первом (цокольном) этаже: входные двери, ворота (секционные ворота, роллеты) – на открытие и пролом; остекленные конструкции периметра – на открытие и разрушение; объем помещений – объемными извещателями; на втором и последующих этажах: окна, выходы на балкон, через которые, используя архитектурные особенности строения, есть возможность проникновения в охраняемое помещение – на открытие и разрушение; объем помещений – объемными извещателями; двери, люки и прочие (далее – дверные конструкции) из неохраняемых подвалов, чердаков, уровней жилого дома, подсобных и других помещений – на открытие и пролом;

Монтаж систем автономной охранной сигнализации требует обязательного оснащения техническими средствами охранной сигнализации всех уязвимых мест жилого помещения (окна, двери, некапитальные (по охране) строительные конструкции (стены, полы, потолки).

Выбор типов охранных извещателей, их количества, определение мест установки должны производиться в соответствии с размерами и конструкцией блокируемых элементов, техническими характеристиками извещателей.

Входные двери – блокируются на открытие магнитоконтактными извещателями (выдача извещений о проникновении или попытке проникновения происходит при размыкания контактов электрической цепи шлейфа сигнализации) и на пролом пассивными оптико-электронными инфракрасными извещателями с линзой типа «штора» .

Окна – блокируются на открытие также магнитоконтактными извещателями и на разрушение пассивными звуковыми извещателями для блокировки остекленных конструкций.

Магнитоконтактные извещатели устанавливают, как правило, в верхней части блокируемого элемента, со стороны охраняемого помещения на расстоянии до 200 мм от вертикальной или горизонтальной линии раствора блокируемого элемента.

Пассивные звуковые извещатели (для блокировки остекленных конструкций) устанавливаются на стенах и потолках, не подверженных вибрациям, по возможности ближе к стеклу таким образом, чтобы чувствительный элемент извещателя был направлен на контролируемое стекло (фиксировал не только отраженные, но и прямые упругие колебания, возникающие при разрушении блокируемого стекла).

Объем помещений блокируется, как правило, с помощью пассивных оптико-электронных инфракрасных извещателей. Пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели предназначены для защиты площадей и объемов охраняемых помещений от проникновения путем восприятия и обработки инфракрасного излучения от нарушителя с последующей выдачей тревожного извещения.

При установке пассивного оптико-электронного инфракрасного извещателя необходимо следовать следующим требованиям:

- не располагать в местах, где извещатель может быть закрыт каким-либо предметом (открывающейся дверью, мебелью и т.п.) это приводит к образованию «мертвых» зон;

- в местах прямого попадания солнечного света, особенно если перед окном имеются деревья, крона которых может создавать световые блики (приводит к ложным срабатываниям);

- в местах, где извещатель или стена напротив него может освещаться автомобильными фарами или прожекторами (приводит к ложным срабатываниям);

- напротив отражающих поверхностей таких, как зеркало, поскольку это искажать диаграмму направленности извещателя;

- вблизи источников тепла или холодного воздуха (батарея отопления, кондиционер и т.п.) – это приводит как к ложным срабатываниям, так и к изменению чувствительности.

4.4. Прием и обработка сигналов с извещателей осуществляется посредством приемо-контрольного прибора (ПКП). ПКП следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Устройство доступа, входящее в комплект поставки ППКО, размещается на наружной стене дома у входной двери, как правило, на высоте 0,8 - 1,5 м от пола. Для передачи сигнала тревоги на мобильный телефон владельца дома система доукомплектовывается модулем GSM.

4.5. Монтажные работы по установке автономной охранной сигнализации можно выполнить самостоятельно или воспользоваться услугами территориальных подразделений Департамента охраны.

Дополнительной мерой профилактики краж из садоводческих товариществ является установка систем видеонаблюдения как непосредственно у самих собственников, так и на основных въездах, участках дорог.

Минское областное управление Департамента охраны МВД Республики Беларусь