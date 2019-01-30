Обсудили эффективность работы в сфере профилактики правонарушений

Реализация профилактических мероприятий в целом оказала положительное воздействие на состояние преступности в регионе.

По итогам 2018 года на территории района зафиксировано снижение количества преступлений на 8,5% (с 386 до 353), а также уровня преступности на 10 тысяч населения – со 115,3 до 106,2, что ниже показателя по Минской области (111,6).

Сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 9 до 6), в состоянии опьянения (с 77 до 59), в общественных местах (с 54 до 52), грабежей (с 12 до 3), краж (с 213 до 175), мошенничеств (с 5 до 0), преступлений против интересов службы (с 7 до 4).

Возбуждено 4 уголовных дела, относящихся к категории особо тяжких – убийство, разбой, изнасилование, незаконный сбыт наркотиков.

Число преступлений, относящихся к категории тяжких, снизилось вдвое (с 18 до 9).

Вместе с тем, в Воложинском районе зафиксирован рост хулиганств (с 18 до 24) и уклонений родителей от содержания детей (с 24 до 32).

Совершено 8 преступлений, связанных с насилием в семье, 6 носят превентивный характер. К административной ответственности по ч. 2 ст. 9.1 КоАП Республики Беларусь привлечено 333 (162) лица, допустивших насилие к членам семьи. Воложинским РОВД вынесено 46 (29) защитных предписаний в отношении семейных дебоширов.

По линии борьбы с экономическими и коррупционными преступлениями выявлено 20 (25) уголовно-наказуемых деяний (– 20%).

Возросло число хищений путем злоупотребления служебными полномочиями (с 2 до 4), присвоений и растрат (с 6 до 8). Выявлен 1 (2) факт взяточничества.

Одной из наиболее актуальных проблем в криминогенной обстановке в Воложинском районе является существенный рост преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, – со 109 до 134 (+ 23%). Удельный вес рецидивной преступности возрос с 42,9 до 52,1%, что значительно выше среднеобластного показателя (44,3%).

Число лиц, повторно совершивших преступления, увеличилось с 79 до 91 (+ 15,2%), из которых 68 (62) нигде не работали (+ 9,7%).

Таким образом, 74,7% рецидивистов на момент совершения преступлений не были заняты общественно-полезной деятельностью.

В ходе заседания заместителем Генпрокурора озвучены факты ненадлежащего исполнения комплексного плана, что свидетельствует об ослабленном контроле за их своевременной и эффективной реализацией со стороны райисполкома.

Александр Лашин указал на недопустимость подобных нарушений, которые оказывают негативное воздействие на уровень правопорядка и безопасность жизнедеятельности в регионе.

Заместителем Генпрокурора справедливо подвергнут критике проект комплексного плана по профилактике правонарушений в Воложинском районе на текущий год, который с учетом поступивших замечаний будет переработан.

По итогам заседания его участники приняли решение, в котором определили требующие пристального внимания вопросы, закрепили ответственных исполнителей, установили сроки для их реализации.

Старший помощник прокурора области Владимир Непокупный