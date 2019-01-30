В прошлом году 17 тысяч белорусов умерли от рака. 10 вопросов и ответов о злокачественных опухолях

В прошлому году около 17 тысяч человек в Беларуси умерли от рака, при этом медики выявили около 52 тысяч новых случаев злокачественных опухолей.



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Рак в Беларуси — не самая распространенная причина смерти. Гораздо чаще у нас умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако онкологические болезни лидируют по причине смерти во многих высокоразвитых странах мира. Количество случаев рака растет везде и будет расти и у нас. Как правило, это болезнь пожилого возраста, а продолжительность жизни увеличивается.

О самом главном по теме рака рассказали заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, доктор медицинских наук, профессор Сергей Красный и заведующий кафедрой онкологии БелМАПО, кандидат медицинских наук, доцент Александр Жуковец.

Сколько белорусов болеют раком? По словам Сергея Красного, пока окончательных статистических данных за 2018 год нет. Однако уже сейчас можно прогнозировать, что в прошлом году медики выявили около 52 тысяч новых случаев рака. Число новых случаев ежегодно в Беларуси растет примерно на одну тысячу. При этом в прошлом году выявили около 250 новых случаев рака у детей. Умерли от этой болезни в прошлом году примерно 17 тысяч белорусов.

Заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, доктор медицинских наук, профессор Сергей Красный. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Всего на учете у онкологов состоят более 300 тысяч пациентов, которые лечились от рака. Из них почти 60% под наблюдением врачей уже более пяти лет. Александр Жуковец отмечает, что в 2018 году в мире было около 18 млн новых случаев злокачественных новообразований. На первом месте в мире по заболеваемости среди раков — рак легкого, затем идет рак молочной железы. По смертности: у мужчин рак легкого, рак предстательной железы и печени, у женщин — рак молочной железы, шейки матки и легкого.

Заведующий кафедрой онкологии БелМАПО, кандидат медицинских наук, доцент Александр Жуковец. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Какой рак чаще всего находят у белорусов? У мужчин чаще всего в Беларуси выявляют рак предстательной железы, затем рак легкого, а потом колоректальный рак или рак толстой кишки. У женщин — рак молочной железы, колоректальный рак и злокачественные опухоли гинекологической системы. Если не учитывать пол, то на первом месте в Беларуси среди раков — опухоли толстой кишки. — Здесь мы уникальны по сравнению с соседними странами. И это не очень хорошо, — объясняет Сергей Красный. — Потому что значительную часть опухолей толстой кишки можно предотвратить с помощью профилактической колоноскопии. Если мы будем раз в десять лет, начиная с 50-летнего возраста, выполнять колоноскопию с удалением полипов, то предотвратим около 80% случаев злокачественных опухолей. По словам эксперта, в 2018 году в Беларуси закончился проект по скринингу колоректального рака. Скрининг — обследование людей, которые считают себя здоровыми. В этом проекте участникам было от 45 до 70 лет и у 55% из них нашли и удалили во время колоноскопии полипы. У 9% эти полипы были аденоматозные, а это значит с высокой степенью развития в дальнейшем рака. — Из таких полипов практически в 100% случаев через 10 -15 лет появляется рак, — комментирует Сергей Красный. У около 50% пациентов с колоректальным раком болезнь находят на III-IV стадиях. В этих случаях уже нужна серьезная операция, часто с удалением жизненно важных органов, проведением химиотерапии.

Как часто рак в Беларуси выявляют на начальных стадиях? Начальными стадиями считается I и II. В прошлом году на такой стадии было ориентировочно 67% всех вновь выявленных случаев. — Это очень неплохая цифра, сравнимая с данными европейских коллег. В 2017 году эта цифра составляла где-то 61%, — говорит Сергей Красный. — Диагностировать рак на начальных стадиях крайне важно, потому что результаты лечения на порядок выше по сравнению с запущенными III и IV стадиями. По многим локализациям при I стадии пятилетняя выживаемость приближается к 100%, при II стадии — это где-то 70−80%, при III стадии — уже 50%, при IV стадии пятилетняя выживаемость всего на уровне 5%.

Что такое скрининг? Скрининг — это выявление злокачественной опухоли у пациентов без симптомов заболевания. Во время такой программы медики берут группу здоровых людей и обследуют на наличие заболевания. В Беларуси скрининг проводят для выявления рака нескольких локализаций: шейки матки, молочной железы, колоректального рака и предстательной железы.

Фото: Reuters По словам Сергея Красного, сейчас идет разработка двух программ скрининга: рака легкого и желудка. Скрининг рака шейки матки, молочной железы, колоректального рака и предстательной железы оказался в нашей стране достаточно эффективным. Например, программу скрининга рака предстательной железы начали еще в 2011 году с пилотного проекта и уже сегодня ею охватили около 40% мужчин в возрасте от 50 до 65 лет. Скрининг в данном случае заключается в сдаче крови на ПСА. Если он повышен, то делают биопсию. Такой анализ проводят раз в два года. В прошлом году его прошли около 140 тысяч мужчин.

Как пройти обследование на самые распространенные раки? В Беларуси чаще всего у мужчин выявляют рак предстательной железы, а у женщин — молочной железы. По словам Сергея Красного, эти раки лучше всего лечатся. Чтобы выявить рак предстательной железы, нужно сдать анализ крови на ПСА. Если он будет повышен, проведут биопсию. Там, где идет программа скрининга, с этим проблем нет. Но даже если такой программы в вашем регионе нет, такое исследование все равно можно сделать. Оно доступно и бесплатно, и платно. На платной основе обойдется в переводе в 1−15 долларов в зависимости от стоимости реактивов. В скрининге рака молочной железы участвуют женщины в возрасте 50−70 лет. Им раз в два года делают маммографию. В более раннем возрасте такой метод диагностики малоэффективен из-за плотности ткани молочной железы. Чтобы пройти маммографию, нужно прийти в районную поликлинику или больницу и узнать, где ближайшее место, где это можно сделать. Сегодня не везде по стране есть маммографы, но этот вопрос решается. В более молодом возрасте девушкам рекомендуется проходить УЗИ молочных желез.

Нужно ли сдавать анализ на онкомаркеры? Сейчас более 200 онкомаркеров. Они помогают онкологам поставить диагноз и определить прогноз заболевания. Однако здоровым людям идти и сдавать такой анализ в коммерческие центры, по мнению Сергея Красного, не стоит. Потому что в плане скрининга себя хорошо зарекомендовал только один маркер — на ПСА. Остальные оказались неэффективны. — Когда люди делают в коммерческом центре все возможные маркеры, например, 150, из них три окажутся немножко выше нормы — тогда возникает проблема. Эти маркеры в большинстве своем специфичные и могут повышаться при большом разнообразии заболеваний, не связанных с опухолями. Например, есть альфа-фетопротеин. Он успешно используется при раке яичка у мужчины, но он может повышаться при заболеваниях печени, не связанных с опухолью, или при опухоли печени. Получается, что сделал себе маркер, он чуть повышенный, и человек получает психологическую травму. Затем он полностью обследуется, ничего не находит, а осадочек остается. Он с этой мыслью ходит. Поэтому не рекомендуется использовать маркеры при диагностике здоровым людям просто так.

Фото с сайта onco.me С другой стороны именно в работе врачей маркеры помогают. — По уровню маркера можно предположить насколько у человека запущенная и агрессивная опухоль. Также мы используем маркеры, чтобы оценить эффективность лечения. По ним же видим, есть ли рецидив заболевания после проведенного лечения, — говорит Сергей Красный. Специалист отмечает, что сейчас в серьезных изданиях появились публикации по поводу жидкостной биопсии. По сути это анализ крови на очень специфичные маркеры. С жидкостной биопсией онкологи связываются большие надежды, так как они эффективны при выявлении рака легкого, пищевода и поджелудочной железы, когда очень сложно поставить диагноз на начальной стадии. — Лет через пять-семь, а может, и раньше мы начнем делать такую диагностику на самые агрессивные опухоли.

Используют ли в Беларуси для лечения рака таргетные препараты? Да, на 25% увеличилось количество таргетных препаратов, включенных в алгоритмы диагностики и лечения злокачественных опухолей. На них из республиканского бюджета на 2019 год выделили около 50 млн долларов, также деньги выделяют из местных бюджетов. Таргетные лекарства используют при многих видах рака, в первую очередь при раке молочной железы. — Сейчас в мире таргетных препаратов около 600. Одни широко применяют, другие находятся на различных этапах клинических испытаний и в ближайшее время их начнут принимать. При включении в наши алгоритмы учитывался факт соотношения цены и эффективности. Некоторые таргетные препараты характеризуются высочайшей стоимостью. Курс лечения может достигать в месяц 10−15 тысяч долларов, а по некоторым лекарствам — 150−200 тысяч, а иногда до 500 тысяч долларов. Такие космические суммы были бы интересны, если бы это лечение приводило к излечению. Но на самом деле, эффективность большинства таргетных препаратов в среднем измеряется в увеличении продолжительности жизни на четыре месяца — один год, реже на два года. Но для некоторых пациентов они оказываются весьма эффективными. При такой стоимости ни одна страна мира не может проводить лечение всем пациентам таргетными препаратами. В наши стандарты включены таргетные препараты, которые показали наибольшую эффективность. За основу брали увеличение продолжительности жизни на полгода или какой-то другой показатель важный в конкретной ситуации, — объясняет Сергей Красный.

Можно ли предотвратить рак? По словам Сергея Красного, около 30% случаев рака можно предотвратить, если изменить свой образ жизни и, в первую очередь, не курить или бросить. — Курение касается не только самих курильщиков, но и тех, кто находится с ними рядом. Пассивное курение также опасно. Младенцу достаточно, чтобы мама после курения его подержала на руках, он подышит пропахшей сигаретами одеждой, и для такого ребенка этого будет достаточно, чтобы получить свою дозу, — говорит эксперт.

Фото: Reuters В плане профилактики колоректального рака, которым часто болеют в Беларуси, важно есть больше овощей и фруктов, меньше мяса, особенно жареного и копченого, исключить фаст-фуд, вести подвижный образ жизни и заниматься физкультурой. Но именно для этого рака важен и наследственный фактор.

Как организована онкологическая служба в стране? В Беларуси 14 онкологических учреждения. Из них два — республиканских. Это РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова для взрослых и РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. — По приказу министра здравоохранения вся плановая онкологическая помощь оказывается только в специализированных центрах, и это дает сразу же огромное перимущество. Почему? Потому что в этих центрах сконцентрированы все возможные методы лечения: хирургия, лучевая терапи, химиотерпия и все вспомогательные. Для каждого пациента в мульцисциплинарной бригаде может быть выбран эффективный метод лечения. При небольших по сравнению с ведущими европейскими странами затратах результаты лечения у нас примерно такие же. Практически не отличаются, — говорит Сергей Красный.

Откуда к нам приезжают иностранцы лечится от рака? В прошлом году в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова обратилось почти 2,5 тысячи иностранцев, на экспорте услуг центр заработал почти 3,5 млн долларов. В основном приезжают из России, Украины, Казахстана и других стран СНГ. Из дальнего зарубежья часто едут сюда лечиться родственники белорусов. — Определенную часть экспорта нам приносят клинические испытания лекарств. Мы участвуем в третьей фазе клинических испытаний. Это уже завершающая фаза для лекарств, которые показали свою эффективность и безопасность. Это возможность заработать валюту для страны, а с другой стороны возможность нашим пациентам получить высокоэффективные препараты, которые еще не появлились в продаже. Когда они появятся, то их стоимость будет запредельная. Речь идет о нескольких миллионах долларов, — говорит Сергей Красный.