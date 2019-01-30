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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси вечером 31 января из-за тумана

31.01.2019 18:31 — Новости Общества | БелТА  
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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси вечером 31 января из-за тумана, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

С 18.00 до 23.00 на большей части территории страны (с 18.00 до 21.00 в Минске) ожидаются туманы, которые сохранятся в ночные и утренние часы 1 февраля. Видимость в туманах - 100-500 м.

Как сообщалось, 1 февраля будет облачно. Пройдут дождь и мокрый снег, в отдельных районах прогнозируется налипание мокрого снега, туман, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер - 4-9 м/с. Ночью будет от минус 4 до плюс 2, днем - от минус 2 до плюс 3.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси вечером 31 января из-за тумана, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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