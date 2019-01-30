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Туманы и ограниченная видимость. На вечер четверга и утро пятницы объявлен оранжевый уровень
31.01.2019 19:28 — Новости Общества | Tut.by
О неблагоприятном погодном явлении вечером 31 января и утром 1 февраля предупреждает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг в период с 18 до 23 часов на большей части территории республики и в период с 18 до 21 часа в Минске ожидаются туманы при видимости 100−500 метров, которые сохранятся в ночные и утренние часы 1 февраля, сообщают синоптики.
Специалисты напоминают, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Особенно внимательным надо быть автомобилистам — отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость. При движении в тумане повышается утомляемость водителей, осторожность не будет излишней.
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Туманы при видимости 100−500 метров сохранятся в ночные и утренние часы 1 февраля.
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