Туманы и ограниченная видимость. На вечер четверга и утро пятницы объявлен оранжевый уровень

О неблагоприятном погодном явлении вечером 31 января и утром 1 февраля предупреждает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



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В четверг в период с 18 до 23 часов на большей части территории республики и в период с 18 до 21 часа в Минске ожидаются туманы при видимости 100−500 метров, которые сохранятся в ночные и утренние часы 1 февраля, сообщают синоптики.

Специалисты напоминают, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Особенно внимательным надо быть автомобилистам — отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость. При движении в тумане повышается утомляемость водителей, осторожность не будет излишней.