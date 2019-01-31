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В Брестском районе обнаружили тело пропавшего без вести 39-летнего мужчины
31.01.2019 22:01 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники милиции обнаружили тело 39-летнего Александра Беласика, который с 25 января числился пропавшим без вести,
Тело мужчины без признаков насильственной смерти нашли в лесу недалеко от агрогородка Черни, Брестского района. На месте обнаружения работает следственно-оперативная группа, назначены экспертизы.
Александр Беласик пропал 25 января по дороге домой из агрогородка Черни.
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Тело мужчины без признаков насильственной смерти нашли в лесу недалеко от агрогородка Черни.
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