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Республиканский семинар для руководителей районных объединений профсоюзов прошел в Дятловском районе

01.02.2019 — Новости Общества | Заря над Неманам  
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На Гродненщине профсоюзные активисты поделились опытом  социального партнерства, рассказали о лучших первичных профсоюзных организациях региона, а также стали участниками отчетно-выборной  конференции в первичной профсоюзной организации ОАО «Гранит-Агро». 
 
На семинаре выступил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.
 
Республиканский семинар для руководителей районных объединений профсоюзов прошел в Дятловском районе
 
— В этом году исполняется 115 лет профсоюзному движению Беларуси. За эти годы профсоюзы прошли колоссальный путь развития. Федерация профсоюзов сегодня – одна из самых мощных и влиятельных общественных организаций в нашей стране. Порядка 96 процентов экономически способного населения страны  являются членами  профсоюза, — подчеркнул Михаил Орда.
 
По словам председателя ФПБ, все проекты нормативно-правовых актов, которые касаются трудовых прав и социально-экономических интересов работников, направляются на согласование в Федерацию профсоюзов Беларуси. Благодаря этому в проект Трудового кодекса Республики Беларусь в прошлом году внесли около 40 предложений. Среди них — норма по защите интересов работающих пенсионеров, чтобы им так же, как и остальным трудящимся, выплачивалась компенсация в случае увольнения из-за нарушений нанимателем трудового законодательства.
 
Республиканский семинар для руководителей районных объединений профсоюзов прошел в Дятловском районе
 
Активно защищаются интересы и законные права каждого члена профсоюзов. Только за прошедший год благодаря ФПБ людям возвращены около 4 миллионов рублей незаконно удержанных или невыплаченных средств. На рабочих местах были восстановлены более 70 незаконно уволенных работников.
 
Участники семинара обсудили вопросы, связанные с созданием новых первичных профсоюзных организаций. О своих наработках рассказал председатель Дятловского районного объединения профсоюзов Андрей Саттаров.
 
Республиканский семинар для руководителей районных объединений профсоюзов прошел в Дятловском районе
 
Сегодня в Дятловском районе около 9 тысяч членов профсоюза, работающих на 79 предприятиях. Практически во всех организациях региона заключены и действуют коллективные договоры, охват профсоюзным членством составляет порядка 99 процентов. Немалую роль на местах отводят и созданию новых профсоюзных организаций. 
 
Республиканский семинар для руководителей районных объединений профсоюзов прошел в Дятловском районе
Республиканский семинар для руководителей районных объединений профсоюзов прошел в Дятловском районе
 
Представители делегации стали участниками подписания регионального соглашения между профсоюзами, нанимателями и органами власти. Всего сторонами социального партнерства было внесено в документ более двух десятков дополнений.
 
Отдельные пункты изложены в новой редакции, другие конкретизированы.Также представители профсоюзного движения посетили ГЛХУ «Дятловский лесхоз», где изучили вопросы охраны труда. 
 
Республиканский семинар для руководителей районных объединений профсоюзов прошел в Дятловском районе
 
Председатель областного объединения профсоюзов Ромуальд Юровский вручил награды активистам профсоюзного движения.
 
 
 
 
 
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На Гродненщине профсоюзные активисты поделились опытом социального партнерства, рассказали о лучших первичных профсоюзных организациях региона, а также стали...
 
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