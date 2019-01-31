Стены, окна и огни. Впечатляющие фотографии минских «спальников» с крыш - найдете свой дом?

Юго-Запад, Каменная Горка, Кунцевщина. Окна, стены и огни до самого горизонта. Минские спальные районы очень похожи и в то же время совсем разные. Столичные руферы сделали для TUT.BY головокружительную подборку: вот как выглядят «спальники» большого города с крыш.

Все снимки сделаны зимой: в поисках хорошего вида руферы отправляются на крыши, не обращая внимание на снег и мороз.



Юго-Запад, перекресток улицы Голубева и проспекта Газеты «Звязда»



Малиновка-3, улица Рафиева



Каменная Горка, улица Колесникова



Академгородок/ПВТ, улица Франциска Скорины



Кунцевщина, вид в сторону Каменной Горки



Улица Маяковского, на пересечении с Аэродромной



Юго-Запад, в районе станции метро «Петровщина»



Курасовщина, улица Брестская



Улица Петруся Глебки



Курасовщина, возле горнолыжного центра «Солнечная Долина»



Вид с улицы Богдановича, район Сельхозпоселка



Юго-Запад, возле станции метро «Петровщина»



Комаровка, возле улицы Веры Хоружей



Комаровка, улица Веры Хоружей



Район улицы Воронянского, вид в сторону площади Независимости



Сухарево с видом на дымящуюся ТЭЦ-4



Лебяжий



Лебяжий



Сухарево, перекресток улиц Сухаревской и Лобанка



Серебрянка, перекресток улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского



Каменная Горка, улица Колесникова



Курасовщина