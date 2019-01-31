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Стены, окна и огни. Впечатляющие фотографии минских «спальников» с крыш - найдете свой дом?
01.02.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Юго-Запад, Каменная Горка, Кунцевщина. Окна, стены и огни до самого горизонта. Минские спальные районы очень похожи и в то же время совсем разные. Столичные руферы сделали для TUT.BY головокружительную подборку: вот как выглядят «спальники» большого города с крыш.
Все снимки сделаны зимой: в поисках хорошего вида руферы отправляются на крыши, не обращая внимание на снег и мороз.
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Юго-Запад, Каменная Горка, Кунцевщина. Окна, стены и огни до самого горизонта. Минские спальные районы очень похожи и в то же время совсем разные. Головокружительная...
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