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Стены, окна и огни. Впечатляющие фотографии минских «спальников» с крыш - найдете свой дом?

01.02.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Юго-Запад, Каменная Горка, Кунцевщина. Окна, стены и огни до самого горизонта. Минские спальные районы очень похожи и в то же время совсем разные. Столичные руферы сделали для TUT.BY головокружительную подборку: вот как выглядят «спальники» большого города с крыш.

Все снимки сделаны зимой: в поисках хорошего вида руферы отправляются на крыши, не обращая внимание на снег и мороз.


Юго-Запад, перекресток улицы Голубева и проспекта Газеты «Звязда»

Малиновка-3, улица Рафиева

Каменная Горка, улица Колесникова

Академгородок/ПВТ, улица Франциска Скорины

Кунцевщина, вид в сторону Каменной Горки

Улица Маяковского, на пересечении с Аэродромной

Юго-Запад, в районе станции метро «Петровщина»

Курасовщина, улица Брестская

Улица Петруся Глебки

Курасовщина, возле горнолыжного центра «Солнечная Долина»

Вид с улицы Богдановича, район Сельхозпоселка

Юго-Запад, возле станции метро «Петровщина»

Комаровка, возле улицы Веры Хоружей

Комаровка, улица Веры Хоружей

Район улицы Воронянского, вид в сторону площади Независимости

Сухарево с видом на дымящуюся ТЭЦ-4

Лебяжий

Лебяжий

Сухарево, перекресток улиц Сухаревской и Лобанка

Серебрянка, перекресток улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского

Каменная Горка, улица Колесникова

Курасовщина
 
 
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Юго-Запад, Каменная Горка, Кунцевщина. Окна, стены и огни до самого горизонта. Минские спальные районы очень похожи и в то же время совсем разные. Головокружительная...
 
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