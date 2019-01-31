Изменения февраля: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 февраля в Беларуси повышаются некоторые виды пенсий, а также увеличиваются размеры различных видов пособий и социальных выплат и доплат - в связи с ростом БПМ и среднемесячной зарплаты, сообщает БЕЛТА.

Новые размеры БПМ и МПБ

С 1 февраля по 30 апреля в расчете на месяц бюджет прожиточного минимума установлен в размере Br216,9. Для трудоспособного населения БПМ равняется Br240,8, пенсионеров - Br166,32, студентов - Br210,42, детей в возрасте до 3 лет - Br140,25, детей от 3 до 6 лет - Br192,22, детей от 6 до 18 лет - Br235,85.

Также в Беларуси установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава. Они будут действовать по 30 апреля 2019 года. Так, минимальный потребительский бюджет для трудоспособного населения составит Br451, пенсионеров - Br353,52, студентов - Br333,88, детей в возрасте до 3 лет - Br284,17, детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br373,58, детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br382,31, на одного члена семьи из четырех человек - Br351,28, молодой семьи из трех человек - Br382,11.

Пенсии

В связи с ростом БПМ будут перерасчитаны: минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки к пенсиям; повышения отдельным категориям пенсионеров; доплаты получателям в возрасте 75 лет и старше, которые обслуживаются в органах по труду, занятости и социальной защите.

Минимальный размер пенсии по возрасту (с учетом доплаты) составит Br216,71.

Социальные пенсии разным категориям людей с инвалидностью варьируются от Br162,68 до Br238,59. А получателям социальных пенсий среди мужчин в возрасте старше 65 лет, женщин - старше 60 будут выплачивать Br108,45. Надбавки к пенсиям вырастут до Br27,12 и Br54,23 (для различных категорий), доплаты неработающим пенсионерам старше 75 лет составят Br40,67, старше 80 лет - Br54,23. Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий).

Кроме того, в связи с ростом средней заработной платы работников с 1 февраля 2019 года будет произведен соответствующий перерасчет пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Детские пособия

В связи с увеличением среднемесячной зарплаты вырастут пособия, которые выплачивают родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. На первого ребенка размер пособия составит Br362,46; на второго и последующих детей - Br414,24; на ребенка-инвалида - Br466,02.

Рост БПМ в среднем на душу населения влечет увеличение размера пособий на детей: при рождении ребенка (первого ребенка - 10 БПМ, второго и последующих детей - 14 БПМ); по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (1 БПМ); на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (0,5 БПМ), на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (0,5 БПМ, 0,7 БПМ), на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (0,7 БПМ).

Кроме того, больше станет размер пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ.

Изменение размера БПМ также повлияло на расчет средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по заработной плате. Теперь наниматели должны бронировать в расчете на одного работника Br361,2.

Изменился порядок определения детей в социально опасном положении

Новый порядок, а также критерии отнесения к СОП, которые утвердил Совмин, заработают с 1 февраля. Показателей и критериев стало меньше. Во-первый, если родители не удовлетворяют основные жизненные потребности ребенка, систематически нарушают предписания врачей по диагностике, лечению и реабилитации детей. Во-вторых, если родители не обеспечивают надзор за поведением ребенка и его образом жизни, из-за чего тот нарушает закон. И в-третьих, если родители ведут аморальный образ жизни, оказывают вредное воздействие на ребенка, злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко обращаются с ним, что может грозить жизни, здоровью ребенка.

Кроме того, начиная с февраля в течение полугода будут пересмотрены ранее вынесенные и все еще действующие решения об отнесении к СОП.-0-