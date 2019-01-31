ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Информационные войны, Беларусь в долгах, «дом для всех» и волосы раздора - интересное за вчера

01.02.2019 08:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Доброе утро!

Сегодня, говорят, туман и серость. В такую погоду обычно наступает «усеагульная млявасць и абыякавасць да жыцця», хочется завернуться в пледик и есть, есть, есть (а вот американцы, например, научились даже в лютые морозы веселиться — правда, не всегда удачно)… Давайте расскажем вам, как правильно определять размер своей порции и не переедать. Что для этого понадобится? Только ваши руки. Ну или в кинотеатр идите — там размер порции попкорна уже определили за вас. Даже отбросив все блокбастеры и российские комедии, мы насчитали в феврале 13 отличных премьер (плюс одну скандальную), которые рекомендуем посмотреть в кинотеатре. Хватит всем: любителям мощных драм, необычных любовных историй и фестивального кино! Ну и «Фаворитку», «Фаворитку"-то не забудьте! Впереди выходные, времени будет много, а мы вам пока давайте сэкономим немножко пятницы и очень коротко расскажем о том, что вы могли пропустить вчера.


  • Стало известно об очередном громком коррупционном задержании — на этот раз в Витебске. Там на взятке попались гендиректор «Витебскмясомолпрома», его бывший зам и глава частной компании. А какая интересная семейная схема!..
  • Президент провел совещание по информационной безопасности государства — и пожурил государственные СМИ за слабую эффективность. В ближайшие дни будет разработан и представлен документ, регулирующий эту сферу деятельности. Обещают отслеживать «внешние и внутренние информационные потоки» — аж целое научное учреждение для этого создадут. Еще один блок вопросов на совещании касался рекламного рынка Беларуси. «Надо посмотреть, как его можно защитить, если в этом есть определенная нужда. Словом, в каком направлении, в каком контексте мы будем действовать в плане рекламы в СМИ, чтобы эти деньги остались прежде всего у нас в стране, у вас — ведущих средств массовой информации». Ой, что-то будет… Кстати, вчера Лукашенко созванивался с Путиным — говорит, информационную безопасность тоже обсуждали.
  • Беларусь в долгах: за год мы заняли еще 2,4 млрд долларов, а госдолг за год увеличился на 7,6%. Как думаете, кто наш главный кредитор?
  • Кстати, о кредитах. Помните, Беларусбанк приостановил в конце года выдачу кредитов на жилье? Мы узнали, будут ли снова выдавать, когда и на каких условиях. Знаете, кстати, где в Минске в прошлом году сдали больше всего новостроек? Ха, не угадали — давно уже не в Каменной Горке! А вот здесь расскажем, сколько вам придется платить по кредиту за новую машину, если собрались ее покупать, и с необходимый минимум зарплаты для того, чтобы банк начал рассматривать вашу заявку.
  • С кредитами на электромобили ничего не меняется, а вот зарядку электромобилей на заправках, говорят, сделают платной — по 30 копеек за кВт•ч. Если эти планы станут реальностью, то мечта о всеобщей электромобилизации страны может остаться мечтою. «Тесловоды» и прочие электромобилевладельцы считают решение поспешным и даже глупым. Объясняем почему.
  • «Тунеядцы», не пропустите! Вот у нас 6 вопросов и ответов по не занятым в экономике. Знаете, например, что делать, если по ошибке придет жировка с полными тарифами? А как проверить, не включили ли в базу?
  • Отныне не всем многодетным за пятерых и более детей дадут Орден Матери. Родить и воспитывать недостаточно — нужно еще и хорошо себя вести. Да и воспитывать, по правде, нужно хорошо, а то дают потом жару эти детишечки: вчера вон в Гомеле школу «заминировали» — требовали хороших оценок по контрольной, позавчера так же «пошутили» в Гродно — пришлось выводить всех из гимназии.
  • А в полесском Давид-Городке все спокойно — дети занимаются балетом, а не устраивают вот это вот всё. Там — представляете! — глава «Русского Имперского балета» Гедиминас Таранда открыл класс. Да, в Давид-Городке! Сами были в шоке, все узнали — и расскажем вам вот здесь.


  • Примерно четыре тысячи студентов выехали из общежитий Студенческой деревни из-за II Европейских игр, которые пройдут в Минске. Переехали кто куда — даже в общежития коридорного типа пришлось некоторым. А кому-то — пятым в четырехместную комнату другой общаги. Естественно, довольны не все. Власти успокаивают: зато такое событие, да еще и общежития Студенческой деревни будут реновированы, доведены практически до уровня трехзвездочных гостиниц. Так что студенты после Европейских игр вернутся в гораздо более комфортные условия.
  • А что у нас в спорте вот прямо сейчас? Арина Соболенко вышла в четвертьфинал одиночного разряда на турнире серии «Премьер» в российском Санкт-Петербурге с призовым фондом 823 000 долларов — выиграла у бельгийки и сыграет с россиянкой. Сейчас Арина — единственная из наших теннисисток, кто там не вылетел. Ну, а в белорусском хоккее все стабильно — «Динамо» снова проиграло. В этот раз — дома, по буллитам, аутсайдеру Восточной конференции. Все, шансов на выход в плей-офф нет.
  • Знакомьтесь, 72-летний Павел Сафронов. У него в спорте все получается: мужчина занимается в тренажерном зале пять раз в неделю. Осенью он купил абонемент на полгода, правда, до сих пор не может отдать долги (правда, судя по количеству звонков читателей в редакцию после публикации текста, скоро сможет). «Это недешевое удовольствие. Но физкультура здорово помогает: раньше давление было за 200, а сейчас 160», — радуется минчанин. Будь как Павел Федорович (а не как Юнас Энрот, который вчера пропустил шайбу после броска с чужой половины площадки…)!


  • Еще один наш герой — Сергей из Гомеля. Он уже 10 лет он противостоит раку простаты. За эти годы болезнь возвращалась дважды, давая лишь пару лет передышки. Как пережить три месяца без сна и почему он теперь понял, что жить нужно не ради работы, а ради любимой семьи — в новом выпуске нашего проекта «У меня рак». Кстати, в В прошлом году 17 тысяч белорусов умерли от рака — и вот здесь 10 вопросов и ответов онкологов о злокачественных опухолях.
  • 22-летняя Ксения уже три года не бреет свое тело. Это, говорит, эксперимент: «Главной целью было проверить, насколько мне будет комфортно с небритыми ногами, подмышками и лобком. Как ни крути, шесть лет практически ежедневных упражнений с бритвой должны были как-то на меня повлиять». И что в итоге? Что говорят окружающие, сексуальные партнеры? Сама-то Ксения настроена очень позитивно: «Со временем я начала находить в своей волосатости особую эстетику. Мне это действительно кажется красивым, очень естественным и женственным». Материал, кстати, собрал под собой тысячу комментов!
  • Помните скандально известный «дом для всех» в Литовке? Съездили посмотреть, как он (и местная кошка Катька) живет без своего покойного хозяина. Бизнесмена Сергея Коваля по прозвищу «Француз», его создателя и владельца, напомним, не стало в Новый год. Как думаете, усадьба будет жить?..
  • А новую экспозицию в Брестской крепости уже видели? Мы вчера вместе с первыми посетителями прошли по обновленным залам. Там, знаете ли, панорамы и дополненная реальность, никаких аннотаций — только QR-коды… Миллион рублей на это все потратили, между прочим!


Все новости четверга, 31 января

Кстати. Смотрели вчера прямой эфир нашей «Экономики на пальцах»? Там Чалый рассуждал, вступит ли Нацбанк в противоборство с политическим руководством Беларуси. Если пропустили — не страшно, в записи все есть вот здесь.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Сегодня, говорят, туман и серость. В такую погоду обычно наступает «усеагульная млявасць и абыякавасць да жыцця», хочется завернуться в пледик и есть,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Стены, окна и огни. Впечатляющие фотографии минских «спальников» с крыш - найдете свой дом?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика