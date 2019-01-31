Информационные войны, Беларусь в долгах, «дом для всех» и волосы раздора - интересное за вчера

Доброе утро!

Сегодня, говорят, туман и серость . В такую погоду обычно наступает «усеагульная млявасць и абыякавасць да жыцця», хочется завернуться в пледик и есть, есть, есть (а вот американцы, например, научились даже в лютые морозы веселиться — правда, не всегда удачно )… Давайте расскажем вам, как правильно определять размер своей порции и не переедать. Что для этого понадобится? Только ваши руки . Ну или в кинотеатр идите — там размер порции попкорна уже определили за вас. Даже отбросив все блокбастеры и российские комедии, мы насчитали в феврале 13 отличных премьер ( плюс одну скандальную ), которые рекомендуем посмотреть в кинотеатре . Хватит всем: любителям мощных драм, необычных любовных историй и фестивального кино! Ну и «Фаворитку», «Фаворитку"-то не забудьте ! Впереди выходные, времени будет много, а мы вам пока давайте сэкономим немножко пятницы и очень коротко расскажем о том, что вы могли пропустить вчера.









Примерно четыре тысячи студентов выехали из общежитий Студенческой деревни из-за II Европейских игр , которые пройдут в Минске. Переехали кто куда — даже в общежития коридорного типа пришлось некоторым. А кому-то — пятым в четырехместную комнату другой общаги. Естественно, довольны не все. Власти успокаивают: зато такое событие, да еще и общежития Студенческой деревни будут реновированы, доведены практически до уровня трехзвездочных гостиниц. Так что студенты после Европейских игр вернутся в гораздо более комфортные условия.

, которые пройдут в Минске. Переехали кто куда — даже в общежития коридорного типа пришлось некоторым. А кому-то — пятым в четырехместную комнату другой общаги. Естественно, довольны не все. Власти успокаивают: зато такое событие, да еще и будут реновированы, доведены практически до уровня трехзвездочных гостиниц. Так что студенты после Европейских игр вернутся в гораздо более комфортные условия. А что у нас в спорте вот прямо сейчас? Арина Соболенко вышла в четвертьфинал одиночного разряда на турнире серии «Премьер» в российском Санкт-Петербурге с призовым фондом 823 000 долларов — выиграла у бельгийки и сыграет с россиянкой. Сейчас Арина — единственная из наших теннисисток, кто там не вылетел. Ну, а в белорусском хоккее все стабильно — «Динамо» снова проиграло . В этот раз — дома, по буллитам, аутсайдеру Восточной конференции. Все, шансов на выход в плей-офф нет.

вот прямо сейчас? одиночного разряда на турнире серии «Премьер» в российском Санкт-Петербурге с призовым фондом 823 000 долларов — выиграла у бельгийки и сыграет с россиянкой. Сейчас Арина — единственная из наших теннисисток, кто там не вылетел. Ну, а в белорусском хоккее все стабильно — . В этот раз — дома, по буллитам, аутсайдеру Восточной конференции. Все, шансов на выход в плей-офф нет. Знакомьтесь, 72-летний Павел Сафронов . У него в спорте все получается: мужчина занимается в тренажерном зале пять раз в неделю. Осенью он купил абонемент на полгода, правда, до сих пор не может отдать долги (правда, судя по количеству звонков читателей в редакцию после публикации текста, скоро сможет). «Это недешевое удовольствие. Но физкультура здорово помогает: раньше давление было за 200, а сейчас 160», — радуется минчанин. Будь как Павел Федорович (а не как Юнас Энрот, который вчера пропустил шайбу после броска с чужой половины площадки …)!









Вот у нас очень интересный исторический текст . Признавайтесь, что вы знаете о строительстве Беломоро-Балтийского канала? Канал длиной 227 км должен был соединить Белое море с Онежским озером. Ездили на стройку и белорусские писатели — Якуб Колас, Янка Купала, Михась Лыньков и другие. В компании с Ильфом и Петровым, Зощенко, Катаевым, кстати. Рассказываем, как они все там оказались, что от них требовали власти, а также как появился термин «зэк» .

. Признавайтесь, что вы знаете о строительстве Беломоро-Балтийского канала? Канал длиной 227 км должен был соединить Белое море с Онежским озером. Ездили на стройку и белорусские писатели — Якуб Колас, Янка Купала, Михась Лыньков и другие. В компании с Ильфом и Петровым, Зощенко, Катаевым, кстати. Рассказываем, . А что в мире? Если следите за кризисом в Венесуэле, то будет интересно почитать о четырех возможных вариантах дальнейшего развития событий в стране: от «ничего не будет» до внешнего военного вмешательства .

Все новости четверга, 31 января

Кстати. Смотрели вчера прямой эфир нашей «Экономики на пальцах»? Там Чалый рассуждал, вступит ли Нацбанк в противоборство с политическим руководством Беларуси. Если пропустили — не страшно, в записи все есть вот здесь .

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