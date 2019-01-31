Информационные войны, Беларусь в долгах, «дом для всех» и волосы раздора - интересное за вчера

Сегодня, говорят, туман и серость. В такую погоду обычно наступает «усеагульная млявасць и абыякавасць да жыцця», хочется завернуться в пледик и есть, есть, есть (а вот американцы, например, научились даже в лютые морозы веселиться — правда, не всегда удачно)… Давайте расскажем вам, как правильно определять размер своей порции и не переедать. Что для этого понадобится? Только ваши руки. Ну или в кинотеатр идите — там размер порции попкорна уже определили за вас. Даже отбросив все блокбастеры и российские комедии, мы насчитали в феврале 13 отличных премьер (плюс одну скандальную), которые рекомендуем посмотреть в кинотеатре. Хватит всем: любителям мощных драм, необычных любовных историй и фестивального кино! Ну и «Фаворитку», «Фаворитку"-то не забудьте! Впереди выходные, времени будет много, а мы вам пока давайте сэкономим немножко пятницы и очень коротко расскажем о том, что вы могли пропустить вчера.
Стало известно об очередном громком коррупционном задержании — на этот раз в Витебске. Там на взятке попались гендиректор «Витебскмясомолпрома», его бывший зам и глава частной компании. А какая интересная семейная схема!..
Президент провел совещание по информационной безопасности государства — и пожурил государственные СМИ за слабую эффективность. В ближайшие дни будет разработан и представлен документ, регулирующий эту сферу деятельности. Обещают отслеживать «внешние и внутренние информационные потоки» — аж целое научное учреждение для этого создадут. Еще один блок вопросов на совещании касался рекламного рынка Беларуси. «Надо посмотреть, как его можно защитить, если в этом есть определенная нужда. Словом, в каком направлении, в каком контексте мы будем действовать в плане рекламы в СМИ, чтобы эти деньги остались прежде всего у нас в стране, у вас — ведущих средств массовой информации». Ой, что-то будет… Кстати, вчера Лукашенко созванивался с Путиным — говорит, информационную безопасность тоже обсуждали.
С кредитами на электромобили ничего не меняется, а вот зарядку электромобилей на заправках, говорят, сделают платной — по 30 копеек за кВт•ч. Если эти планы станут реальностью, то мечта о всеобщей электромобилизации страны может остаться мечтою. «Тесловоды» и прочие электромобилевладельцы считают решение поспешным и даже глупым. Объясняем почему.
А в полесском Давид-Городке все спокойно — дети занимаются балетом, а не устраивают вот это вот всё. Там — представляете! — глава «Русского Имперского балета» Гедиминас Таранда открыл класс. Да, в Давид-Городке! Сами были в шоке, все узнали — и расскажем вам вот здесь.
Примерно четыре тысячи студентов выехали из общежитий Студенческой деревни из-за II Европейских игр, которые пройдут в Минске. Переехали кто куда — даже в общежития коридорного типа пришлось некоторым. А кому-то — пятым в четырехместную комнату другой общаги. Естественно, довольны не все. Власти успокаивают: зато такое событие, да еще и общежития Студенческой деревни будут реновированы, доведены практически до уровня трехзвездочных гостиниц. Так что студенты после Европейских игр вернутся в гораздо более комфортные условия.
А что у нас в спорте вот прямо сейчас? Арина Соболенко вышла в четвертьфинал одиночного разряда на турнире серии «Премьер» в российском Санкт-Петербурге с призовым фондом 823 000 долларов — выиграла у бельгийки и сыграет с россиянкой. Сейчас Арина — единственная из наших теннисисток, кто там не вылетел. Ну, а в белорусском хоккее все стабильно — «Динамо» снова проиграло. В этот раз — дома, по буллитам, аутсайдеру Восточной конференции. Все, шансов на выход в плей-офф нет.
Знакомьтесь, 72-летний Павел Сафронов. У него в спорте все получается: мужчина занимается в тренажерном зале пять раз в неделю. Осенью он купил абонемент на полгода, правда, до сих пор не может отдать долги (правда, судя по количеству звонков читателей в редакцию после публикации текста, скоро сможет). «Это недешевое удовольствие. Но физкультура здорово помогает: раньше давление было за 200, а сейчас 160», — радуется минчанин. Будь как Павел Федорович (а не как Юнас Энрот, который вчера пропустил шайбу после броска с чужой половины площадки…)!
22-летняя Ксения уже три года не бреет свое тело. Это, говорит, эксперимент: «Главной целью было проверить, насколько мне будет комфортно с небритыми ногами, подмышками и лобком. Как ни крути, шесть лет практически ежедневных упражнений с бритвой должны были как-то на меня повлиять». И что в итоге? Что говорят окружающие, сексуальные партнеры? Сама-то Ксения настроена очень позитивно: «Со временем я начала находить в своей волосатости особую эстетику. Мне это действительно кажется красивым, очень естественным и женственным». Материал, кстати, собрал под собой тысячу комментов!
Помните скандально известный «дом для всех» в Литовке? Съездили посмотреть, как он (и местная кошка Катька) живет без своего покойного хозяина. Бизнесмена Сергея Коваля по прозвищу «Француз», его создателя и владельца, напомним, не стало в Новый год. Как думаете, усадьба будет жить?..
Вот у нас очень интересный исторический текст. Признавайтесь, что вы знаете о строительстве Беломоро-Балтийского канала? Канал длиной 227 км должен был соединить Белое море с Онежским озером. Ездили на стройку и белорусские писатели — Якуб Колас, Янка Купала, Михась Лыньков и другие. В компании с Ильфом и Петровым, Зощенко, Катаевым, кстати. Рассказываем, как они все там оказались, что от них требовали власти, а также как появился термин «зэк».
Кстати. Смотрели вчера прямой эфир нашей «Экономики на пальцах»? Там Чалый рассуждал, вступит ли Нацбанк в противоборство с политическим руководством Беларуси. Если пропустили — не страшно, в записи все есть вот здесь.
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