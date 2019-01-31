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В этом году чартеры из Бреста будут летать в Турцию и Болгарию
01.02.2019 08:24 — Новости Общества | Tut.by
В предстоящем сезоне из Брестского аэропорта снова будут летать чартеры на курорты Болгарии и Турции,
По информации компании TEZ TOUR, самолет из Бреста доставит отдыхающих на болгарские курорты Солнечный берег, Несебр, Святой Влас, Елените; аэропорт прилета — Бургас. В Турцию из Бреста можно будет долететь в аэропорт Анталии и выбрать отдых на любом курорте Анталийского побережья. Вылеты в Болгарию будут осуществляться с 5 июня по 17 августа на 10−11 ночей. Полетная программа в Турцию стартует 30 мая и продолжится по 12 сентября. Туристы смогут выбрать отдых на 10 или 11 ночей.
Стоимость тура на 10 ночей в Болгарии с вылетом 5 июня стартует от 1353 белорусских рублей на двоих в отеле 3*, от 1593 рублей на двоих в отеле 4*, от 1980 рублей на двоих в отеле 5*.
Стоимость отдыха в Турции на 11 ночей с вылетом 30 мая с питанием «все включено»: от 2210 рублей на двоих в отеле 3*, от 2540 рублей на двоих в отеле 4*, от 3210 рублей на двоих в отеле 5*.
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Сверстана полетная программа на лето-2019.
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